Arisa torna a sostenere i ragazzi di The Voice Kids dopo l’uscita del film Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa di Margherita Ferri, un’opera cinematografica tratta da una storia realmente accaduta nel 2012 e che la vede ora, nella sua trasfigurazione, artefice del brano principale della sua colonna sonora. Con il brano Canta Ancora presente nella colonna sonora del film, l’artista ha osservato il suo passato di ragazza e desidera rinnovarlo, nel presente, tornando in una delle trasmissioni che le sta più a cuore e che si dedica, da un paio di anni, a incoraggiare i giovani nuovi talenti della musica.

Dopo aver interpretato una canzone contro il bullismo che ha rievocato anche la sua storia personale, Arisa torna a The Voice Kids per ricongiungersi anche con i suoi compagni di viaggio incontrati durante le passate edizioni della trasmissione, come Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Alla guida dei quattro artisti, come sempre, ci sarà la conduttrice Antonella Clerici, entusiasta di dare inizio a un nuovo capitolo di quest’avventura.

Arisa e il ritorno a The Voice Kids: chi ci sarà tra i suoi preferiti?

La nuova stagione di The Voice Kids inizierà venerdì 15 novembre su Rai 1 e oltre a vedere il ritorno della cantate darà il benvenuto a nuovi giovanissimi talenti. Dopo essersi rapportata con la storia vera di Andrea Spezzacatena nel film di Margherita Ferri, per la cantante confrontarsi proprio in questo momento con i ragazzi e con il loro rapporto con la musica, e dunque con la loro più grande passione, potrebbe segnare un nuovo inizio ancor più consapevole rispetto a quanto accaduto nelle edizioni precedenti.

Nonostante non ci siano state delle particolari tensioni nelle precedenti annualità tra i quattro protagonisti della trasmissione, Arisa – più di tutti – avrebbe alimentato la competizione tra loro portando a sé la maggior parte dei giovani preferiti dal pubblico. Il suo ingresso in squadra potrà dunque significare molto di più quest’anno per la cantate, specialmente in virtù dell’excursus appena vissuto grazie al suo confronto con Samuele Carrino, il protagonista del film per cui ha interpretato il suo nuovo brano Canta Ancora.

Arisa, il nuovo inizio a The Voice Kids con:”un po’ di vita un po’ di amore”

Nella giornata di ieri l’artista ha condiviso su Instagram quello che somiglia molto a un piccolo indizio. Forse una piccola anticipazione di quelle che potrebbero essere le sue intenzioni per il futuro. In didascalia alla pubblicazione, che vede come immagine principale una sua t-shirt illuminata dai raggi del sole e con su di essa la scritta “Basata su una storia vera”, la cantante arriva ad aggiungere anche la frase: “Un po’ di vita un po’ di amore”. Proprio come se volesse suggerirci di osservare il mondo intorno a noi da un’altra prospettiva. Forse più consapevole.

A conferma di questa ipotesi, vi è un’ultima fotografia che conclude la pubblicazione su Instagram della cantante, l’artista vi inserisce un’immagine che raffigura dei bambini intenti ad ascoltare attentamente quello che si dice dall’altra parte della stanza. Dall’altra parte della stanza, dalle immagini che precedono quest’ultima, pare proprio che ci sia lei. Non resta allora che attendere il week-end e aspettare che la cantante ci illumini, come con la maglietta bianca, con qualche preziosa rivelazione.