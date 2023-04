Amici 22, Cricca contesta il guanto di sfida: eliminato?/ Esplode la polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Cricca é il preannunciato eliminato al quinto serale? Il particolare che insinua il dubbio

Cricca é tra i preannunciati nuovi eliminati di Amici 22, a partire dal quinto serale del talent show. O almeno questo lo si dedurrebbe dal rinnovato daytime di Amici 22, le cui immagini datate 12 aprile 2023 vedono Cricca contestare non troppo velatamente il guanto di sfida che lo chiama a sfidare il diretto rivale, Wax. A volere il confronto é Arisa, che nel dettaglio chiama il pupillo di Lorella Cuccarini, Cricca, a sfidare il suo protetto, Wax, nell’esibizione di una cover personalizzata della canzone originale Tutta mia la Città.

Il guanto, stando alla comunicazione di sfida lanciata da Arisa, é incentrata sulla contemporaneità, qualità artistica che Arisa attribuisce a Wax e non a Cricca. E, pertanto la maestra di canto esorta quest’ultimo a oltrepassare il suo limes, che limiterebbe il giovane facendolo esprimere come una identità musicale vintage e non aggiornata all’attualità del mainstream.

Arriva il rifiuto del guanto di Arisa? Esplode la polemica

Ma quali sono le reaction degli sfidati? Wax si palesa turbato e sembrerebbe ancora una volta vicino al rifiuto del guanto di sfida: “Non l’avevo mai sentita questa canzone”. E in una confidenza condivisa con il compagno di avventura ballerino, Ramon Agnelli, poi, anche Cricca sembra non voler raccogliere la sfida: “una cosa che potresti fare é fare il cambio della base”, dichiara Ramon a Cricca, carpendo il cantautore piuttosto turbato dal guanto di Arisa e il cantante contesta, poi, la prova, “Io non sono mica un produttore?!?”. Il ballerino, dal suo canto, esorta il cantautore a rivalutare il guanto in positivo, a metabolizzare la sfida come uno sprono alla scoperta della peculiarità della versatilità: “anch’io non voglio fare il ballerino di hip hop, ma il guanto lo faccio per essere più versatile possibile… usa i mezzi che hai per sorprendere, anche perché magari non se lo aspetta nessuno che svolti il pezzo”.

Che la crisi personale e artistica possa preludere alla possibilità che il cantautore si riveli uno dei nuovi eliminati ad Amici 22, a partire dal quinto serale, non si direbbe una ipotesi azzardata, dunque. Nel frattempo, molti tra i telespettatori del talent show attivi nel web muovono una dura polemica contro il cantante, contestandogli di volersi sottrarre alle prove richieste al talent show.











