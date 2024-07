Chi è Walter Ricci, nuovo fidanzato di Arisa: noto artista jazz/ Lei: “Quando la bellezza è autentica…”

In maniera goliardica, circa un anno fa, Arisa pubblicava sui social una sorta di annuncio matrimoniale: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi: max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio…”. Ovvio l’intento ironico della cantante, forse stufa di liaison inconcludenti o che non corrispondessero ai suoi standard sentimentali. Come racconta Leggo, le sue ‘speranze’ pare siano state esaudite dal nuovo fidanzato, Walter Ricci.

Walter Ricci – nuovo fidanzato di Arisa – è un noto artista jazz che da giovanissimo ha iniziato a dilettarsi con la passione per la musica. Forse proprio l’universo delle sette note potrebbe aver propiziato l’incontro tra i due, prima professionale e poi sentimentale. Sempre Leggo riporta gli innumerevoli premi e riconoscimenti conquistati dal nuovo fidanzato di Arisa; dal premio “Chicco Bettinardi” al Piacenza Jazz alla vittoria del festival “New Wave” a Sochi in Russia.

Arisa, la dedica per il nuovo fidanzato Walter Ricci: “La felicità esiste…”

Dopo aver scoperto con brevi cenni chi è Walter Ricci dal punto di vista professionale e artistico, vediamo anche nello specifico la bellezza del sentimento tra Arisa e il nuovo fidanzato. La cantante ha praticamente ufficializzato la love story con dei teneri scatti sui social; è evidente la complicità, la sinergia, soprattutto considerando la didascalia che apparentemente potrebbe sembrare un spot per i prossimi impegni dell’artista jazz ma l’antifona sembra proprio una vera e propria dichiarazione d’amore.

“Che sia per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te, fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza”. Queste le parole di Arisa poste come didascalia delle foto pubblicate con il nuovo fidanzato Walter Ricci. La dedica poi va ‘in pausa’ per accennare al prossimo impegno musicale a Bagnoli, per poi proseguire: “C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica”.











