Arisa in gara al Festival di Sanremo nel 2025?/ “La cantante confida ora in Carlo Conti”: l’indiscrezione

Arisa tra amore e musica: l’ipotesi di un ritorno al Festival di Sanremo nel 2025

Nella vita di Arisa è arrivato un nuovo amore, che risponde al nome di Walter Ricci: musicista jazz di 35 anni, è la comune passione per le sette note ad averli fatti conoscere ed innamorare. “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te, fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza”: con questo messaggio, condiviso su Instagram a inizio luglio assieme alle prime fotografie del suo nuovo amore, la cantante ha comunicato di essersi fidanzata.

Con Walter Ricci il feeling è stato immediato e, oltre ad un coinvolgimento sentimentale, i due hanno anche avviato una collaborazione musicale che potrebbe poi portare al ritorno di Arisa sul palco dell’Ariston. Come scrive il giornalista Alberto Dandolo sul nuovo numero del settimanale Oggi, nella sua rubrica I buoni, i belli e i cattivi, la cantante avrebbe ritrovato la creatività sul fronte artistico e vorrebbe puntare in alto, ritornando tra i Big al Festival di Sanremo 2025.

Arisa a Sanremo 2025 con il fidanzato Walter Ricci? L’indiscrezione

L’intento di Arisa è quello di tornare al suo primo amore, a quel palco che tanto affetto e successo le ha regalato, e presentarsi come una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025. Dopo gli ultimi anni di assenza dall’Ariston sotto la gestione Amadeus, “la cantante lucana confida ora in Carlo Conti“, nel nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse a partire dal prossimo anno. Inoltre, sarebbe pronta a fare ritorno al Festival questa volta assieme al fidanzato Walter Ricci, scrive Alberto Dandolo su Oggi, magari con qualche sorprendente collaborazione.

Il desiderio dell’artista, voce inconfondibile de La notte, è chiaro: ora la palla passa però a Carlo Conti, che nei prossimi mesi sarà impegnato nella saliente e non semplice fase di ascolto e selezione dei brani che saranno protagonisti il prossimo anno a Sanremo 2025.











