Amici 2023, Federica Andreani in crisi: si ritira?/ In lacrime per Piccolo G e…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Federica Andreani finisce in lacrime: si ritira?

Federica Andreani é in crisi ed é a rischio ritiro, ad Amici 2023, per via di Piccolo G? É l’interrogativo che sorge ora spontaneo, per l’occhio pubblico attivo nel web, dal momento che, come emerge nel daytime del talent in onda il 27 marzo 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Federica finisce in preda ad un mare di lacrime all’addio alla scuola di Piccolo G, il primo eliminato al secondo serale di Amici 2023. La seconda puntata serale di Amici 2023, per il volere dei giudici adibiti alle votazioni Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, ha decretato le eliminazioni di due elementi tra gli allievi e talenti scoperti da Maria De Filippi, primo tra questi Piccolo G, prima di Gianmarco Petrelli. E se per quest’ultimo c’é stato tempo e modo di salutare i compagni di studio nella casetta dei talenti per il cantautore, invece, l’eliminazione é stata fulminea a inizio puntata e lui ha salutato lo studio in un battito di ciglia. Particolare che infiamma la polemica web in corso sull’eliminazione di Piccolo G: a detta dei contestatori, telespettatori attivi via social, il cantautore non solo non meritava l’eliminazione dal talent, ma non meritava neanche di uscire di scena da Amici senza aver prima salutato caldamente, nella casetta che li ha visti convivere nell’ esperienza di studi, i compagni.

E proprio in casetta Federica Andreani scoppia a piangere, al pensiero che il giovane conoscente intimo sia ormai fuori dalla scuola. A rincuorarla, però, c’é la diretta rivale competitor e come preannunciata finalista del circuito canto dal web, Angelina Mango.

Web insorge, dopo l’eliminazione di Piccolo G ad Amici 2023 e…

“Ma perché i primi eliminati li devono fare andare via come gli appestati…almeno un saluto anche al volo e che cavolo” si legge tra le contestazioni , e poi ancora “eliminazione di sabato senza senso”, “la coppia più bella e sincera in tutta la storia di Amici…sono due anime belle belle” é invece uno dei messaggi di consenso più aggreganti sul duo Angelina e Federica. Riuscirà, quindi, il sodalizio delle rivali amiche ad evitare l’ipotesi ritiro per Federica Andreani? “É vuoto?”,incalza Federica, Angelina, parlando dello zainetto che Piccolo G ha riservato come souvenir alla cantante. Quasi come se la Mango voglia aiutare la compagna a riempirlo restando nella scuola. Intanto, i fan temono in un ritiro della Andreani dal talent show.

Piccolo G è stato il primo eliminato della seconda puntata del Serale e Federica al rientro in casetta trova una sorpresa 🎒#Amici22 pic.twitter.com/MBwMGCkHuj — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023

