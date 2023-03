Amici 2023, gara ballo con giudice Anbeta Toromani/ Isobel vincitrice?

Amici 2023 di Maria De Filippi, Anbeta Toromani giudica la gara di ballo: Isobel non é la vincitrice…

Nell’attesa per la seconda puntata del serale di Amici 2023, Anbeta Toromani torna al talent che l’ha resa celebre come giudice della nuova gara di ballo. In corsa al nuovo contest, sono chiamati i concorrenti ballerini che sfidano il circuito canto in parallelo a quello del ballo, per il montepremi finale in palio al serale di Amici 2023. La nuova gara di ballo con giudice Anbeta Toromani, ex allieva concorrente e poi professionista nella storia di Amici, quindi chiama ad esibirsi in corsa i ballerini Isobel Fetiye Kinnear, Gianmarco Petrelli, Mattia Zenzola, Ramon Agnelli, Maddalena Svevi, Alessio Cavaliere e Samuele Segreto. Mentre sono in onda le immagini del daytime di Amici 2023 datato 23 marzo 2023- quindi, tra le reaction a caldo dei telespettatori attivi nel web, una larga compagine social scommetterebbe che Isobel sia la favorita candidata alla vittoria della gara di ballo. Questo alla luce della reaction palesata dal giudice Anbeta Toromani alla performance dell’australiana, con l’ex Amici che non nasconde alla bionda concorrente di trovarla a suo agio sul palco. O almeno relativamente alla performance dalle sexy moves sostenuta dall’australiana sulle note di Christina Aguilera. Una tra le performance competitor favorite alla vittoria della gara ballo, su opinione del web, eppure Isobel Fetiye Kinnear delude le aspettative, dal momento che la classifica finale della gara ballo premia Ramon Agnelli, decretandolo primo classificato.

Web si divide sulla sentenza di Anbeta Toromani

“Io sconvolta per Isobel“, si legge tra i commenti social degli internauti che si dicono spiazzati per il mancato primo podio di Isobel Fetiye Kinnear, relativamente alla classifica stilata da Anbeta Toromani. Ad avere la meglio nel contest é l’altro allievo di Alessandra Celentano, Ramon Agnelli. A differenza della compagna di danza modern nella squadra competitor al serale capeggiata dalla Celentano, Isobel, Ramon Agnelli é ballerino di danza classica, pertanto rappresentante del mondo di Anbeta. E tra le annesse contestazioni social c’é chi, ora, taccia Anbeta di aver penalizzato Isobel e più in generale i ballerini dalla formazione modern rispetto a chi si palesa con un’impostazione dalle linee e impostazioni tecniche richieste secondo i requisiti canonici previsti per un ballerino nella danza classica.

Una supposizione smentita, però, dal posizionamento dei concorrenti modern Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, con il ballerino di hip hop e il latinista rispettivamente secondo e terzo classificato nella classifica di Anbeta.

