Amici 2023, Isobel vs Maddalena: chi vince il guanto sensualità?/ Il verdetto

Amici 2023 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear viene battuta da Maddalena Svevi: al terzo serale…

Si infiamma la competizione tra le competitor bionde Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena Svevi, al serale di Amici 2023. O almeno questo é quanto emerge alle anticipazioni TV fornite online da Superguida TV e Amici news, relativamente al terzo serale del talent show. Puntata la cui messa in onda é attesa per la prima.serata in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Stando ai curiosi spoiler, in particolare Isobel e Maddalena sono destinate a sfidarsi alla terza tra le tre manche di sfida previste nella sfida a squadre del terzo serale di Amici. E l’occasione dello scontro, a colpi di dance moves, é il guanto di sfida a prova di sensualità richiesto dall’insegnante di Isobel, Alessandra Celentano, e ai danni di Maddalena. Al serale, però, nulla é dato per scontato, com’é ormai risaputo.

E i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi decretano, inaspettatamente, Maddalena Svevi come la vincitrice del guanto, a dispetto del piano architettato dalla Celentano, volto a indebolire la squadra avversaria timonata dall’insegnante di ballo Emanuel Lo in coppia con Lorella Cuccarini.

Si preannuncia un duro scontro al terzo serale di Amici 2023: la scelta dei giudici

“Guanto di sfida tra Isobel e Maddalena sulla sensualità -svelano gli spoiler tv-. Questa volta vince Maddalena. Per i giudici Maddalena è stata più precisa e sensuale. La Celentano invece l’ha trovata volgare”.

Le anticipazioni TV, relativamente al terzo serale di Amici 2023, proseguono poi con una messa a rischio su Isobel: “Terza manche vinta dai CucccaLo per 2 a 0. Al ballottaggio vanno: Ramon, Isobel e Aaron. Isobel si esibisce con un passo a due insieme a Sebastian e si salva. Ramon ha ballato Grande amore. Si salva Aaron cantando Fallin’ e Ramon è il nuovo eliminato provvisorio che dovrà sfidarsi con Wax e Samu”. Alla fine, però, nonostante la sconfitta subita dalla sensuale Maddalena, Isobel riesce a salvarsi dal rischio eliminazione, al terzo serale di Amici 2023.

Che l’australiana possa rivelarsi una tra i concorrenti promossi alla rosa dei candidati alla finale di Amici 2023, con in palio il montepremi e altri riconoscimenti al talento? Staremo a vedere!











