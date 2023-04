Amici 2023, Maddalena sfida Isobel al guanto/ Lite furiosa tra Lo e Celentano!

Amici 2023 di Maria De Filippi: Maddalena é schierata contro Isobel: Emanuel Lo attacca Alessandra Celentano, il motivo

Sale l’attesa per la terza puntata serale di Amici 2023, che tra le novità prevede uno scontro infuocato tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, per effetto della competizione tra Maddalena Svevi e Isobel Fetiye Kinnear. Relativamente alle ultime anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV della nuova puntata serale di Amici 2023, prevista per il 1° marzo in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é possibile anticipare per l’occhio pubblico delle scintille in studio, al talent show.

E l’occasione dello scontro, nel mezzo della rinnovata sfida serale a 3 squadre tra i talenti ballerini e cantanti in corsa per il montepremi finale di Amici 2023, é il guanto a prova di una choreo sulle emozioni. La prova “anima” é voluta da Emanuel Lo, che quindi chiama l’allieva Maddalena Svevi a sfidare la rivale allieva di Alessandra Celentano, Isobel Fetiye Kinnear. Lo scontro tra le due allieve ballerine é a dir poco infuocato, complice uno scontro tra i rispettivi insegnanti delle dirette interessate con Lo che esorta la Celentano a non offendere oltremodo la sua pupilla a margine dei daytime settimanali dove la maestra é solita riservare alla Svevi diverse critiche.

Lo scontro é infuocato, ad Amici 2023!

“Guanto di sfida tra Isobel e Maddalena sulle emozioni. A vincere è stata Isobel”, si apprende dagli spoiler TV sul terzo serale di Amici 2023. Ma non é tutto. Perché, inoltre, “Emanuel Lo ha litigato con la Celentano sottolineando che non è giusto che lei insulti sempre l’allieva”. Il motivo dell’invito furibondo di Lo destinato alla Celentano? Maddalena Svevi “ha detto alla maestra che non ce la fa più a sentire le offese, perché una cosa è dire ciò che si pensa ed una cosa è offendere”. E la replica della maestra non si fa di certo attendere: “Alessandra Celentano le ha risposto che lei lagna sempre”. Il tutto si registra alla seconda tra le tre manche di gioco previste al terzo serale di Amici 2023 di Maria De Filippi.

