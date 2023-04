Amici 2023, Mattia Zenzola balla La Flaca e Malgioglio ammicca/ La reazione bollente

Amici 2023 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola accende lo studio al terzo serale: che succede con Cristiano Malgioglio?

Può dirsi protagonista indiscusso del terzo serale di Amici 2023 in arrivo, Mattia Zenzola, dal momento che nella nuova puntata il giovane talento conquista Cristiano Malgioglio, con tanto di manifesta approvazione infuocata del giudice in suo favore. O almeno questo é stando a quanto si apprende dalle anticipazioni TV di Superguida TV e Amici news, relativamente alla terza puntata serale di Amici 2023. Appuntamento in cui é previsto che Mattia Zenzola, nell’incipit della sfida a tre squadre, sia performer di un’esibizione bollente in coppia con la ballerina professionista assistente del maestro Raimondo Todaro, Benedetta Vari.

“La puntata inizia con la sfida tra i giudici. Bravi, Malgioglio e Giofré dovevano mantenere una posizione Yoga e chi riusciva a resistere di più vinceva la possibilità di scegliere la busta che avrebbe indicato il nome della prima squadra a scendere in pista. Come le ultime volte ha vinto Giuseppe e ha scelto la busta numero 2. A dare il via alle danze sono stati Zerbi e la Celentano che hanno sfidato Raimondo Todaro e Arisa – si apprende dagli spoiler,che anticipano la performance di fuoco di Mattia Zenzola, membro dei TodArisa-. Nella prima prova Aaron sulle note de La verità ha sfidato Mattia che ha ballato un passo a due con Benedetta sulle note de La Flaca”. E.ad avere la meglio, al termine della prima prova alla prima manche di sfida, al terzo serale di Amici 2023, é Mattia Zenzola, che in particolare conquista Cristiano Malgioglio: “A vincere è stato proprio Mattia. Per questa esibizione a Malgioglio vengono le vampate di caldo”, fanno sapere inoltre le anticipazioni TV.

Mattia Zenzola, un preannunciato finalista di Amici 2023?

Insomma, sembra proprio che Mattia Zenzola riesca a fare breccia nel cuore di Cristiano Malgioglio, al terzo appuntamento serale di Amici 2023 di Maria De Filippi. Tanto da riuscire a vincere il confronto che lo vede sfidarsi contro il cantautore Aaron Cenere, al cospetto dei giudici Michele Bravi e Giuseppe Giofré oltre il terzo giudice Malgioglio. Che Mattia Zenzola sia così preannunciato favorito per la promozione all’upgrade di finalista, quando ormai manca sempre meno alla selezione dei talenti da ammettersi alla finale di Amici 2023?

