Mattia Zenzola è stato nel 2023 il vincitore di Amici. La sua specialità è il latino americano, ma il suo percorso nel talent di Maria De Filippi non è stato sempre tutto in salita. Infatti, il ballerino aveva già partecipato nell’edizione del 2022 ma è stato costretto a fermarsi per via di un infortunio. Un momento difficile, che lo ha portato però a non arrendersi e a riprovarci l’anno successivo. All’epoca Mattia Zenzola era stato in squadra con il suo maestro Raimondo Todaro e la canante Arisa, mentre le performance erano spesso con l’ex ballerina Benedetta.

Benedetta Vari, chi è la fidanzata Mattia Zenzola: "Grande sintonia"/ "Mi scoppia il cuore quando..."

Oggi il ballerino ha 19 anni e continua a dedicarsi nella Zumba e il latino americano. Originario di Bari, ha iniziato a ballare sin da piccolo vincendo diversi concorsi come il campionato del 2017 a Bucarest dove è arrivato per primo. Ma passiamo adesso alla vita privata di Mattia Zenzola. Nell’edizione di Amici 2022 il ballerino si è innamorato di Maddalena Svevi, ragazza con la quale sin dall’inizio si è creato un rapporto molto profondo. Ma com’è finita tra i due?

Amici 2024, Mattia Zenzola: “L’addio di Raimondo Todaro? Non conosco i motivi, ma…”/ “Mi ha insegnato tanto”

Mattia Zenzola, tra l’amore finito ad Amici e il grande insegnamento del programma di Maria De Filippi: “Ho imparato a…”

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si sono conosciuti ad Amici 2022 e da quel momento dopo essersi fidanzati hanno iniziato un percorso un po’ traballante all’interno della scuola. Uno degli episodi che hanno fatto commuovere i fan è stato quello in cui il ballerino ha scritto una lettera alla ragazza per poi farle una sorpresa romantica. Purtroppo, però, i litigi hanno preso il sopravvento nella loro relazione, tanto che ad un certo punto si sono lasciati pur restando nella scuola di Amici come semplici colleghi dell’accademia di Canale 5. Dopo la vincita dell’edizione 2023, Mattia Zenzola ha poi dichiarato come avrebbe voluto spendere i suoi soldi.

VINCITORE CATEGORIA BALLO AMICI 2024, CHI È? MARISOL/ Battuto Dustin e arriva un'importante proposta!

La vittoria prevedeva infatti ben 150mila euro come premio, che il giovane ha poi deciso di utilizzare in parte per ripagare i genitori dai sacrifici fatti, mentre la parte restante l’ha utilizzata per investire nella sua vita. Il suo sogno? Vivere di arte, ma non solo. Mattia Zenzola ha spesso dichiarato di essere un grande appassionato di cinema e di voler provare a recitare. Dall’esperienza ad Amici si è portato a casa tanti insegnamenti, tra cui quello di concentrarsi di più nel vivere la giornata lontano dal telefono cellulare: “Questa esperienza mi ha fatto capire quanto tempo perdiamo a volte con il cellulare in mano. E lo dice sono una persona a cui piace far vedere quello che fa anche sui social“.