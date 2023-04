Amici 2023, Mattia Zenzola in lacrime: “Non é giusto!”/ Contesta i giudici e…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola contesta l’eliminazione di Samuele Segreto: la reazione furiosa del ballerino

Mattia Zenzola non accetta l’eliminazione di Samuele Segreto ad Amici 2023, tanto da finire in lacrime in uno sfogo di contestazioni rivolto ai responsabili del verdetto. Il malcontento per il biondo ballerino latinista e allievo di Raimondo Todaro é piuttosto duro, tanto che il momento in questione potrebbe anche preludere ad un ritiro di Mattia dal talent show condotto da Maria De Filippi. L’occasione dello sfogo si registra negli istanti segnati dalla comunicazione del verdetto da parte di Maria De Filippi, al diretto interessato, decretato eliminato al termine del ballottaggio che lo vede schierato contro Wax al terzo serale di Amici 2023 di Maria De Filippi. Samuele Segreto é l’eliminato al nuovo appuntamento serale di Amici 22, mentre Wax prosegue la sua corsa per un posto alla puntata finale con in palio il montepremi finale e altri riconoscimenti al talento tra i concorrenti in corsa, promossi alla competizione condotta da Maria De Filippi. Un risultato inaspettato per molti, come in particolare per i fan del ballerino e attore del nuovo film Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello, nel cui cast il giovane Segreto interpreta il ruolo di attore protagonista.

“Grazie a tutti, ho imparato tanto… grazie per avermi sopportato… É stata l’esperienza più importante della mia vita”, quindi replica al verdetto dell’eliminazione comunicatogli e dalla conduttrice Maria De Filippi, Samuele Segreto.

Lo sfogo in lacrime di Mattia Zenzola, per Samuele Segreto

Ed é visibilmente commosso, negli ultimi istanti del suo percorso nella scuola dei talenti. E in lacrime, poi, gli fa eco Mattia Zenzola, che reagisce furioso al comunicato che suggella l’eliminazione di Samuele Segreto al talent show: “tu non meritavi di uscire, fra… non lo meritavi…penso sia un pensiero di tutti e nessuno lo dice”, sbotta in lacrime il ballerino latinista. Un commento critico che sembra voler contestare a gran voce la scelta dei giudici adibiti alle votazioni al serale di Amici 2023, di eliminare dal talent Samuele e e di salvare Wax. Che i giudici Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi possano presto voler replicare alla contestazione non troppo velata di Mattia Zenzola? Chissà.

