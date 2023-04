Amici 2023, Mattia Zenzola: “Per me non deve vincere…”/ Reinventa il talent?

Amici 2023 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola cambia il regolamento della finale? L’idea del ballerino…

Nell’attesa generale per la terza puntata serale di Amici 2023 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola si candida per il ruolo di autore TV, con una idea sul determinismo del vincitore finale del talent. Tra un appuntamento e l’altro settimanale del daytime di Amici 2023, il ballerino latinista promosso alla competizione serale contesta parzialmente le disposizioni del regolamento che prevedono un solo vincitore finale, alla puntata-epilogo nella gara di Amici.

“Guardate, man mano che stiamo diminuendo pensate, la prossima settimana se ne vanno via altri due -é il pensiero maturato da Mattia, che si improvvisa autore e spoiler-man TV, esperto di Amici 2023- Io non farei uscire nessuno arrivati a sto punto”. Quindi, il ballerino sembra proporre una sua idea maturata per una rivoluzione concernente il regolamento del talent show, nella confidenza condivisa con i compagni di studio ad Amici: “Pensa, serio io lo sto dicendo da prima che iniziasse il serale. Per me Amici non lo deve vincere una sola persona”. “. Insomma, Mattia Zenzola non condividerebbe che la vittoria del montepremi finale di Amici 2023 spetti a un solo concorrente, tra i 10 talenti competitor attualmente in corsa per un posto alla puntata finale del talent show. Che la produzione di Amici possa raccogliere l’idea del latinista e riscrivere lo schema della puntata epilogo, tanto attesa, di Amici 2023? Chissà.

Le reaction a caldo di Alessio e Aaron all’idea di Mattia Zenzola

Nel frattempo, in replica all’idea di Mattia Zenzola, giungono ad Amici 2023 le risposte a caldo di Alessio Cavaliere e Aaron Cenere. Il compagno nella squadra capeggiata da Raimondo Todaro e Arisa, Alessio, non nasconde a Mattia di sentirsi fortemente a rischio eliminazione: “Lo sento alle calcagna”. Mentre il cantautore e membro della squadra capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi é certo che, al di là della decretazione del vincitore finale, ad Amici 2023 e tra i 14 concorrenti promossi dal pre-serale al serale, “Abbiamo vinto un po’ tutti”.

