Amici 2023, Piccolo G esce di scena: l’endorserment di Maria De Filippi non passa inosservato e…

Piccolo G entra a far parte della 21Co, dopo l’eliminazione ad Amici 2023 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo tra molti telespettatori attivi online, per i quali si farebbe ora strada la possibilità che la conduttrice di Amici sia interessata a ingaggiare nella cosiddetta “casa discografica di Maria De Filippi”, la 21CO, anche Piccolo G di Amici 2023, dopo l’ingaggio di Alex Wyse e Luigi Strangis, i talenti da lei scoperti e promossi nella scorsa edizione del talent show, Amici 21. Ma cosa spingerebbe a pensare che la “casa discografica nata in seno ad Amici” possa volere ingaggiare anche il primo dei due nuovi eliminati dal talent insieme a Gianmarco Petrelli, dopo Megan e NDG, Piccolo G?

Amici 2023, Piccolo G nella 21CO con Luigi e Alex?/Maria De Filippi insinua il dubbio

Le parole di stima e supporto che Maria De Filippi riserva al giovane cantautore negli istanti in cui lui segna la sua uscita di scena dal talent show in onda sulle reti Mediaset. “Di te mi mancheranno i musi lunghi, i grugni, il superamento del grugno, l’ironia… – cosí la produttrice e conduttrice TV prova a incoraggiare il primo eliminato al secondo serale di Amici 2023, facendogli peraltro un plauso alla musica da lui scritta e composta– Piccolo hai dei bellissimi inediti, scritti da te, davvero…”. Parole che per i sostenitori dell’ipotesi del momento, sarebbero un chiaro segnale che la De Filippi abbia iniziato a maturare l’idea di arruolare anche Piccolo G nella 21Co Srl. Questo, proprio sulla scia dell’endorsement registratosi in puntata, con la De Filippi che si dichiara stregata dai pezzi a prima firma scritti in musica dal cantautore Giovanni, che si firma Piccolo G per una sedicente evidenza fisica, ossia la bassa statura.

Amici 2023, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si baciano: che succede?/ La verità

La 21 CO Srl é la casa discografica nata in seno ad Amici di Maria De Filippi

Ma cos’è la 21CO Srl? Altro non é che il progetto musicale che nasce con l’obiettivo di accompagnare i talenti emergenti nel canto, scoperti e promossi dai professori titolari nella cattedra ad Amici, nel percorso artistico avviato al talent show. Tra i soci fondatori la nuova casa discografica annovera per il 40% la Fascino Srl– Produzione Gestione Teatro Srl (Fascino Srl è la società di produzione fondata da Maurizio Costanzo e poi ceduta a Maria De Filippi, che tra i format prodotti vanta Uomini e donne e Amici), per il 12% la Giovenco Massimiliano, per il 12% Sempio Emanuela, così come il 12% gli ex Amici Angi Giordana e Bellegrandi Mattia (Briga) e l’altro 12% Costanzo Gabriele (il figlio adottivo di Maria De Filippi e il compianto consorte Maurizio Costanzo, ndr).

