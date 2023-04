Amici 2023, Ramon Agnelli favorito al titolo di vincitore?/ Ecco chi insinua il dubbio

Amici 2023 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli finisce a rischio, al terzo serale? Ecco chi lo salva…

Si fa sempre più accesa la competizione del serale di Amici 2023 e per l’occhio pubblico si solleva il sospetto che Ramon Agnelli sia favorito, tra i competitor candidati al titolo di vincitore alla finale del talent show. Il sospetto sorge spontaneo, sulla base delle anticipazioni TV di Superguida TV e Amici news relative alla terza puntata serale del talent registrata e la cui messa in onda é prevista per il 1° aprile 2023. Appuntamento TV dove, nonostante finisca a rischio eliminazione al termine della terza tra le tre manche di sfida previste, Ramon sia salvato tra i tre eliminati provvisori e come lui tra gli indiscussi protagonisti veterani del talent finiti al ballottaggio, Wax e Samuele Segreto, rispettivamente l’eliminato provvisorio della prima e seconda manche.

Ma chi é a salvare Ramon Agnelli dal rischio eliminazione, che anticipato ai danni dell’allievo encomiato come ” il ballerino di danza classica per antonomasia” da Alessandra Celentano? Sono i giudici adibiti alle votazioni alla fase serale di Amici, Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi a salvare Ramon, preferendo così lasciare a rischio eliminazione Samuele Segreto e Wax, al ballottaggio finale ad eliminazione certa previsto al terzo serale del talent.

Un particolare per cui ora si viene facile pensare che Ramon Agnelli sia per certi versi valutato dai giudici del serale come un talento meritevole di salvataggio, in caso di ballottaggio, fino alla possibile promozione alla puntata della finale di Amici 2023 all’orizzonte. Che, quindi, Ramon Agnelli sia favorito in questi termini dai giudici, relativamente alla competizione pre-finale trani talenti ballerini e cantanti di Amici 2023, e quindi uno dei preannunciati finali del talent show in corso?

Ramon Agnelli e il salvataggio che insinua il dubbio sulla promozione alla finale di Amici 2023

“Terza manche vinta dai CucccaLo per 2 a 0. -si apprende dallo spoiler TV del terzo serale, rispetto alla manche che vede sfidarsi il team capeggiato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e la squadra timonata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, di cui fa parte Ramon-. A rischio provvisoriamente finiscono: Ramon, Isobel e Aaron. Isobel si esibisce con un passo a due insieme a Sebastian e si salva. Ramon ha ballato Grande amore”. Al ballottaggio, poi, si salva anche “Aaron, cantando Fallin e Ramon è il nuovo eliminato provvisorio che dovrà sfidarsi con Wax e Samu”. Tuttavia, poi, tra i tre allievi finiti a rischio, poco prima del via al ballottaggio a due definitivo, Ramon viene salvato e l’eliminato é previsto tra Samuele Segreto e Wax.

