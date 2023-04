Samu eliminato al terzo serale di Amici 2023/ “Continuerò a inseguire i miei sogni”

È Samu l’eliminato del terzo serale di Amici 2023. Si salva Wax, allievo di Arisa, esce invece il ballerino dalla squadra di Emanuel Lo. Tra lacrime e abbracci, Samu saluta i suoi compagni ma si dice comunque felice di essere arrivato fino a questo punto.

“Sono felicissimo di essere arrivato fino a qui. Ci sono migliaia di ragazzi che fanno i casting e vorrebbero vivere questo sogno che io ho avuto la possibilità di vivere.” ammette Samu, chiacchierando con Maria De Filippi. “Ho fatto tante cavolate, sono cresciuto tanto, ho preso tante cose e sono super grato a voi, agli insegnanti, ai professionisti e anche ai ragazzi, ho creato legami bellissimi qui dentro. Continuerò ad inseguire i miei sogni e quindi sono felice”, conclude. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2023: Samuele ‘Samu’ Segreto é eliminato al terzo serale?

Samuele Segreto, noto ai telespettatori anche come Samu, potrebbe essere l’eliminato del terzo serale di Amici 2023. Il cerchio si stringe nella casetta del talent di Canale 5, e Samu questa volta rischia realmente di essere l’eliminato della serata. Stando alle anticipazioni del nuovo appuntamento, non ci saranno due eliminazioni ma soltanto una (concludete qui la lettura se non volete importanti spoiler della puntata).

Stando alle anticipazioni rivelate da SuperguidaTv, al termine della seconda manche, che vede contrapposte la squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini da una parte e quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi dall’altra, “vanno al ballottaggio finale Samu, Maddalena e Angelina”. La seconda manche, quindi, vede perdenti i CuccaLo e “si salva Angelina e poco dopo anche Maddy. Eliminato provvisorio Samu, che ha ballato sulle note di Due vite di Marco Mengoni”. A questo punto, Samu passa a rischio al ballottaggio per l’eliminazione certa, schierato contro l’eliminato provvisorio della prima e quello della terza manche, ossia rispettivamente Wax e Ramon Agnelli.

Samu a rischio eliminazione al serale di Amici 2023? Per il web…

Tra quest’ultimi, però, i giudici adibiti alle votazioni al serale di Amici 2023 possono salvare dal rischio eliminazione un concorrente e si salva Ramon: “A giocarsi la permanenza nella scuola saranno però Samu che balla Mamacita e Sexy Back e Wax che canta Mio fratello è figlio unico e il suo inedito intitolato Grazie. Chi dovrà uscire?”.

Nel frattempo, a margine degli spoiler TV forniti online, il popolo dei telespettatori di Amici 2023 attivi online vede Samuele Segreto come il preannunciato eliminato al terzo serale del talent, in un pronostico generale del web. Che, quindi, Samuele sia destinato ad abbandonare la competizione e a rinunciare alla finale di Amici 2023? L’ardua scelta tra i due eliminati provvisori spetta ai giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.

