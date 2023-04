Amici 2023 serale: Celentano reinventa sfida Ramon vs Maddalena/ Esplode la polemica

Amici 2023 di Maria De Filippi: Maddalena Svevi é chiamata al guanto contro Ramon Agnelli:

Esplode la polemica sulla preannunciata sfida del quarto serale di Amici 2023, che chiama Maddalena Svevi e Ramon Agnelli a darsi battaglia a passi di danza in un guanto reinventato da Alessandra Celentano. Quest’ultima, insegnante di danza classica che ha promosso nella scuola dei talenti di Amici l’ormai pupillo, Ramon Agnelli, lancia la comunicazione di una sfida di versatilita all’allieva protetta di Emanuel Lo, Maddalena Svevi. Questo, in replica a quelli che ritiene dei “guanti subdoli” che quest’ultimo sarebbe avvezzo lanciare per indebolire le squadre rivali nella competizione in corso.

Così come si evince al daytime di Amici 2023, che in data 6 aprile anticipa il quarto serale del talent, datato 9 aprile 2023, la Celentano contesta a Lo di lanciare dei guanti di sfida che metterebbero in luce le sole qualità di Maddalena, nell’intenzione di oscurare con ogni mezzo i talenti competitor e allievi altrui. “Questa lettera é in particolare indirizzata al prof Emanuel – é in sintesi l’incipit della comunicazione che chiama Maddalena a sfidare Ramon al quarto serale di Amici 2023, in un attacco ad Emanuel Lo, del quale così reinventa il guanto di sfida previsto in origine-. Ho eliminato la parte hip hop della sfida e lascio il modern e il classico. Indosserete le mezze punte”. Il motivo alla base della nuova proposta del guanto é la volontà della Celentano di restituire “il colpo basso di Emanuel” al mittente, che oltre Ramon vorrebbe oscurare anche Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro, usando un’idea di guanto subdolo. Questo, proponendo una prova con la parte di classico facile e il modern avanzato, per fare emergere Maddalena ai danni di Ramon e al contempo farebbe lo stesso con il guanto gemello, dove il latino sarebbe facile e il modern difficile, per valorizzare la protetta a discapito del latinista: “stessa tattica in entrambi i guanti e offende l’intelligenza altrui”, sentenzia la Celentano.

Le reazioni al nuovo guanto di Amici 2023

Ma quali sono le reaction a caldo alla nuova versione del guanto proposta? “Non penso che la maestra abbia lanciato questo guanto per difendersi, ma per il rispetto alla sua categoria” , fa sapere Ramon Agnelli. E Maddalena Svevi, invece, insorge contro la Celentano, tacciandola di lanciarle sfide inique e sleali per favorire Ramon: “ma dopo tutto questo, mi mandi un guanto del genere?”.

Insomma, sembra proprio che la scelta artistica di Alessandra Celentano ora infiammi la competizione di ballo. Quali risvolti avrà con il possibile guanto di sfida a prova di versatilità, il quarto serale di Amici 2023?

