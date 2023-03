Amici 2023 serale, Gianmarco Petrelli eliminato: "Devo capire cosa fare..."/ Lo sfogo

Amici 2023 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli é il secondo eliminato al secondo serale: l’addio

Gianmarco Petrelli é il nuovo eliminato di Amici 2023 di Maria De Filippi e la sua uscita di scena mette d’accordo tutti i telespettatori rispetto al verdetto della giuria, che lo boccia al secondo serale. Dopo Piccolo G, primo eliminato, Gianmarco Petrelli non riesce a battere Cricca rivelandosi il secondo eliminato al confronto con il cantautore al termine del ballottaggio finale disputato nella terza tra le tre manche di sfida a tre squadre.

É il verdetto della peggiore giornata nella settimana funesta vissuta dal ballerino, in mancanza dell’amata Megan Ria, la ballerina che veniva eliminata al primo serale di Amici 2023, nella scorsa settimana.

“Sono da una parte sereno per il percorso

fatto qua, dall’altra parte si poteva

continuare, ma sono contento.- ammette tra le dichiarazioni post-eliminazione, in un bilancio consuntivo sul percorso di studio intrapreso che lo ha condotto fino alla qualificazione al serale di Amici-. Ricordo il momento in cui ho preso la maglia: non

avevo percezione di ciò che poteva

succedere”. Quindi, il riferimento al peso delle critiche web ma non solo, allusivo probabilmente anche alla messa in discussione subita da Raimondo Todaro e Emanuel Lo, che rispetto alla categoria di appartenenza di hip hop lo hanno valutato sempre come l’ultimo della classe:” Durante il percorso ci sono stati tanti momenti in cui pensavo di potermene andare, altri in cui ero sereno. Tutto quanto mi ha portato ad arrivare fino qua”. I progetti in cantiere? “Da domani devo metabolizzare quello che è successo e capire quello che voglio e devo fare. Se ho avuto un’opportunità così grande mi do il dovere da solo di continuare con una formazione così grande”.

Gianmarco Petrelli saluta i compagni di Amici 2023

Infine, oltre a dirsi grato alla mentore, l’insegnante che lo ha promosso e protetto dai detrattori al talent, Alessandra Celentano, non manca da parte sua un sincero saluto ai compagni di studio conosciuti al talent show: “Spaccate tutto, divertitevi,

cerchiamo di viverci ogni momento al

massimo perché dobbiamo essere fieri di

tutto il percorso che abbiamo fatto, quindi

ai miei amici in casetta: un grande in

bocca al lupo e vi seguirò da casa”, conclude.

Ci sarà anche Megan Ria, ad attenderlo nella vita fuori dalla scuola di Amici 2023? La domanda sorge ora spontanea.

