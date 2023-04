Amici 2023, Wax non va in finale?/ Critica lo stronca: “Faccetta impertinente..”

Amici 2023 di Maria De Filippi, Wax é tra gli eliminati in vista della finale del serale?

Wax divide l’opinione di occhio e orecchio pubblico, ad Amici 2023, tanto che potrebbe non qualificarsi tra i talenti concorrenti previsto nella rosa dei finalisti alla finale del talent show. Il margine di rischio che Wax possa non essere promosso all’upgrade di concorrente finalista si rileva alla visione del daytime di Amici 2023 datato 14 aprile, che anticipa la quinta puntata serale del talent prevista per il 15 aprile in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Eliminato quinto serale Amici 2023, chi è?/ I pronostici: Cricca e Wax a rischio, 'sorpresa' Aaron?

Al rinnovato daytime di Amici, Wax non a caso registra una reazione avversa alla critica dai giornalisti e quindi la stampa, rappresentata dalle testate online e cartacee tra le più celebri nel made in Italy, come Fanpage e Corriere.

La reazione avversa di Wax alle critiche della stampa

“Un fenomeno di scempio? -rilascia tra le righe per iscritto e ai danni di Wax, la critica – C’é chi grida al fenomeno ogni volta che compare sullo schermo e chi si chiede come faccia ad essere al serale. Con il voto che gli assegniamo (4, NDR), é chiaro da quale parte stiamo…”. Una tra le sentenze piuttosto severe, rilasciate a discapito di Wax a margine della performance complessiva che il pupillo di Arisa ha ad oggi registrato alla fase serale di Amici 2023 in corso, con particolare riferimento alle esibizioni del quarto serale. Ma non é tutto. La critica dei giornalisti continua, poi, nello stroncare il cantautore di Ballerine e guantoni, a suon di parole tranchant come “faccetta impertinente che tanto piace alle ragazzine non si esibisce mai senza filtro e autotune…giusto essere convinti a vent’anni, ma in virtù di che cosa?”.

Bacio Gitano, fratello Wax, pubblica nuovo singolo/ "Duettare con lui? Se lo merita"

La reaction di Wax? Non può che essere avversa, senza filtri né maschere e in tutta la sua autenticità nell’essenza divisa tra “il bene e il male”: “siamo nel 2023… ok lascia stare, non mi rispetti e io non ti rispetto… se sono arrivato qua c’é un motivo, dai”, é la pronta replica di Wax, che dunque si preannuncerebbe tra gli eliminati all’orizzonte e non ammessi alla finale, ad Amici 2023, relativamente alla sentenza della stampa perlopiù critica che giunge sul cantante esordiente al talent show di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Amici 2023, Wax eliminato quinta puntata serale?/ Il dettaglio che non sfugge

© RIPRODUZIONE RISERVATA