Wax sarà uno degli ospiti della terza e ultima puntata della trasmissione in prima serata su Canale 5 This is Me, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Questo programma mostra il cammino e come è andata la carriera di alcuni degli storici protagonisti di Amici, storico format che va in scena sui canali Mediaset e che vede la conduzione di Maria De Filippi.

Wax è all’anagrafe Matteo Lucido ed è stato tra i concorrenti di Amici 22. Matteo ha soli 21 anni e vive a Milano con la sua famiglia. La carriera di Wax è particolare, lui ha iniziato dalla strada e fin da subito ha iniziato a cavarsela da solo, senza chiedere nulla ai genitori. Ha imparato diverse lingue tanto da dare ripetizioni a persone per italiano, inglese, spagnolo e anche portoghese.

E’ molto legato a suo fratello maggiore che lui vede come beniamino e suo miglior amico. La madre di Wax è una pittrice ed anch’ella è una grande appassionate di arte, il padre invece è stato un ballerino. Nel corso della sua giovanissima carriera Wax si è contraddistinto per diversi tratti, uno fra tutti quello di esibirsi senza scarpe, cosa che ha fatto fin dai primi giorni e dalla sua prima volta nel casting di Amici.

Perchè si chiama Wax? Le ultime sul cantante

Matteo Lucido si chiama cosi perchè ha svelato che non gli piace il suo vero nome. Una persona comunque distante da lui lo ha chiamato per la prima volta Wax e da quel momento il cantante ha gradito questo appellativo. Wax ha svelato che anche sua madre ormai lo chiama con questo nome. Ad Amici Wax non è affatto passato inosservato.

Wax è stato un ragazzo turbolento, durante ad Amici è stato un personaggio divisivo e che ha scatenato tante discussioni. Durante Amici ha raccontato ciò che ha caratterizzato la sua vita: “Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere e non potevo vivere di soli istinti”, poi il ragazzo ha raccontato il legame con la famiglia e cosa ha significato la musica per lui:

“Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla. La musica però mi ha dato la libertà, le ali per volare come voglio e per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato poi però sono arrivati i sorrisi”. Wax ha intrapreso poi una relazione durante Amici con la ballerina Claudia e si è parlato poi di una presunta storia con Giulia Stabile. Al momento dovrebbe essere single.