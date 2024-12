Wbax, nome d’arte di Matteo Lucido, è diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici 2023. Quella nel noto talent show, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è stata un’esperienza incredibile per il cantante che gli ha permesso di conquistare non poca visibilità. Dopo il programma però ha sentito l’esigenza di prendersi una pausa per riflettere bene prima di ricominciare. In una passata intervista concessa a Vanity Fair aveva fatto sapere che si sentiva invincibile dopo Amici, nei mesi successivi però ha avuto il tempo per ripensare e ha capito che aveva bisogno di fermarmi perché era caduto nella sua ombra, però ha subito reagito.

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2025: tanti ex Amici e X Factor/ Da Wax a Settembre

L’ex allievo di Amici 2023 aveva raccontato che dopo il talent ha sentito la necessita di responsabilizzarsi per ripartire dopo che un’ombra lo aveva sfiorato e rischiava di farlo cadere nel baratro. Ha poi rivelato che si sentiva totalmente solo, come se gli altri non potevano comprendere l’esperienza che aveva vissuto perché non l’avevano vissuta sulla loro pelle.

Wax: “Adesso la mia musica è più matura”/ “Dall’esperienza ad Amici 22 sono cambiato…”

Wax, la tristezza e la sua più grande paura: le rivelazioni del cantante spiazzano

La musica per Wax è sempre stata molto importante, la vede anche come un anti-stress, un modo per non cadere nella tristezza. Lui ha paura della tristezza? A questa domanda ha risposto dicendo che fa un esame di coscienza quando arriva e va diritto. Per lui la cosa importante è ripartire subito per evitare di farsi travolgere dalle paranoie. Ha poi svelato che la sua più grande paura è quella di fallire totalmente nella musica, che quello che canta non sia compreso e di non piacere a nessuno.

Wax ha però fatto sapere che ha una certezza, cioè quella che non sarà mai solo perché al suo fianco avrà sempre la sua famiglia. Durante la sua partecipazione ad Amici 2023 di fronte alle critiche spesso è apparso piuttosto suscettibile, dopo il talent però si sente più consapevole e maturo. Il cantante aveva anche parlato di Angelina Mango durante l’intervista, riferendosi alla sua vittoria al Festival di Sanremo aveva fatto sapere di averle fatto i complimenti perché è stata bravissima. Dopo il talent il talentuoso cantante continua ad essere molto noto e apprezzato, nelle score ore sul suo profilo Instagram ha ricordato ai suoi fan che il 6 dicembre uscirà il suo nuovo brano intitolato ‘7 VITE’.

Wax choc: "Dopo Amici mi sentivo completamente solo"/ "Sono caduto nella mia ombra". E su Angelina Mango…