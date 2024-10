La prima eliminata di questa edizione di Amici 2024 è stata Alena, la cantante che ha combattuto fino all’ultimo per restare in gara nonostante fosse ultima in classifica. Dopo essere tornata a casa, Alena è finalmente tornata sui social e ha iniziato un lungo sfogo su Instagram ottenendo un grande supporto dei fan che l’hanno seguita sin dall’inizio nel programma di Maria De Filippi. Domenica 13 ottobre è andata in onda la terza puntata di Amici 2024, dove Alena e Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, si sono sfidate e la prima è stata eliminata dal talent dopo aver perso la gara.

Una volta tornata sui social, la cantante ha voluto ringraziare tutti compresi Maria De Filippi e il suo coach Rudy Zerbi. Oltretutto, ha voluto spiegare ai fan di essere cresciuta tantissimo nella scuola di Canale 5 e ha riservato un grazie anche alla redazione che l’hanno coccolata dall’inizio alla fine. “Grazie a tutti i vocal coach, persone molto competenti“, ha continuato Alena di Amici 2024: “con le loro le lezioni mi hanno fatta maturare e mi hanno arricchita“. La cantante ha poi continuato parlando dei compagni, augurandosi che ognuno di loro riesca a “spaccare”.

Amici 2024

“Un grazie anche alle persone che mi hanno supportato e che hanno tifato per me, la mia famiglia“, ha detto Alena dopo essere stata eliminata da Amici 2024: “il mio produttore, i miei amici e i miei fan“. La cantante è ritornata su Instagram e ha parlato a cuore aperto ai suoi sostenitori dicendo che quella ad Amici è stata l’esperienza più importante della sua vita, ed è valsa la pena viverla tutta. Come sappiamo, Alena ha vissuto dei momenti di grande sconforto, specialmente quando si è sentita impreparata nello scrivere i testi a differenza delle compagne, come Senza Cri, che glielo ha fatto notare.

“Amici mi ha fatto capire cosa voglio fare nella mia vita, non mi fermerò questo è solo l’inizio“, ha detto Alena dopo che è uscita dal programma, spiegando di aver compreso quali sono i suoi punti deboli sui quali deve lavorare: “ho capito le mie lacune mi impegnerò e continuerò a studiare per poter migliorare“. Alena è stata riempita di commenti da parte dei fan che hanno ritenuto ingiusta la sua eliminazione dal talent di Amici 2024, ma adesso sarà il momento di andare avanti, perfezionarsi e tornare più forte di prima.