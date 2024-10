Amici 2024, anticipazioni puntata 13 ottobre su Canale 5: i nuovi giudici

Oggi 13 ottobre, su Canale 5, va in onda la terza puntata del pomeridiano di Amici 2024. Gli allievi di questa nuova edizione tornano in sfida di fronte ad una giuria esterna, pronta a stilare la seconda classifica di questa edizione. A seguire attentamente i ragazzi dall’altra parte dello studio ci sono i professori Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri per il canto.

Non saranno loro, però, a giudicare le performance in studio dei ragazzi di Amici 2024, bensì dei professionisti chiamati da Maria De Filippi. Questa volta a giudicare i cantanti sarà Fiorella Mannoia, mentre per i ballerini ci sarà Kledi Kadiu. Saranno loro a stilare la classifica della terza puntata di Amici 24 e a decidere chi andrà in sfida e, dunque, a rischio eliminazione.

Anticipazioni Amici 2024: Virginio ospite e le due sfide

Tra un’esibizione e l’altra non mancherà il consueto ospite musicale che, anche questa volta, è un ex di Amici: si tratta di Virginio che si esibirà nel suo ultimo singolo ‘Amarene’ e avrà nel suo cast di ballo anche una ballerina allieva dello scorso anno, Gaia. Prima della nuova gara di canto e ballo, chi è arrivato ultimo la scorsa settimana dovrà oggi affrontare la propria sfida.

Parliamo, nello specifico, di Sienna, ballerina di Emanuel Lo che sfiderà l’esterno Mathias; e Alena, cantante della squadra di Rudy Zerbi che sfiderà Chiamatemifaro. Chi perderà dovrà abbandonare definitivamente la scuola di Amici 2024. (Clicca qui in anteprima se vuoi scoprire cosa accadrà in puntata e chi vincerà la sfida)

Come vedere Amici 24 in diretta streaming

Nel corso della terza puntata di Amici 24 non mancherà spazio per la gara di inediti, partita già la scorsa settimana. Ci sarà poi tempo per qualche siparietto divertente, come l’ormai famoso gioco dei palloncini con messaggi anonimi, qualche gossip e video esilaranti su alcuni dei protagonisti di questa edizione.

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di oggi di Amici 24 non solo in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.