Amici 2024, anticipazioni registrazione terza puntata 9 ottobre: Alena e Sienna a rischio

Oggi 9 ottobre si registra una nuova puntata di Amici 2024. Maria De Filippi torna in studio insieme alla nuova classe del talent di Canale 5, pronta a mettersi alla prova di fronte agli ospiti chiamati per giudicarli. Accanto alla giuria esterna, che verrà annunciata con l’arrivo delle prime anticipazioni, ci sarà come sempre il cast di professori di Amici 24, composto da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri per il ballo; Rudy Zerby, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

La puntata avrà inizio con una nuova sfida di ballo e di canto, durante la quale verranno assegnati dei voti che porterà ad una classifica in cui gli ultimi classificati andranno in sfida e rischieranno, dunque, la permanenza nella classe di Amici 2024. La scorsa settimana, Alena per il canto e Sienna per la danza sono finite ultime in classifica e dunque a rischio eliminazione. Nel corso della terza puntata di Amici 24, le due allieve dovranno affrontare la sfida e cercare di rimanere nella scuola.

Gossip e ospiti della terza puntata di Amici 2024

Nel corso della nuova puntata di Amici 2024, alcuni allievi dovranno anche affrontare i compiti assegnati loro da un altro professore. Solo se avranno la sufficienza dal proprio prof potranno, però, mantenere la maglia, che verrà altrimenti sospesa. Tra una prova e l’altra dei ragazzi di Amici 24 non mancheranno anche ospiti musicali e momenti leggeri. La scorsa settimana è stato Petit a fare il suo ritorno in studio, questa settimana potrebbe toccare a un altro ex allievo dello scorso anno, come Holden o Mida.

Spazio, poi, anche al gossip: nella scorsa puntata, Maria De Filippi ha riportato in studio il gioco dei palloncini contenenti messaggi anonimi per i ragazzi. Questa settimana il pubblico scoprirà il contenuto dei palloncini rimasti nella scatola e non ancora scoppiati. Che ci siano altri gossip su presunte coppie nascenti nella casetta di Amici 2024?

