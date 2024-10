Tempo di grandi amori ad Amici 2024! Dopo la passione esplosa fra Chiara e TrigNO, spunta un sentimento anche per Ilan Muccino nei confronti di Rebecca. Già dall’inizio del programma di Canale 5, il cantante aveva confessato di trovare la ballerina molto bella, ma non ha mai voluto dichiararsi per non fare un torto ad uno dei suoi più grandi amici, Vybes. Quest’ultimo, infatti, aveva scritto un biglietto inequivocabile a Rebecca dicendo di volerla conoscerla meglio e di trovarla molto interessante.

Amici 2024, Emanuel Lo contro Celentano: "Hai falsificato i voti"/ Lite di fuoco: "Disonesta senza rispetto"

Ma oggi Ilan Muccino si sente più coraggioso di esporsi con la ragazza, anche perchè lei ha dato il due di picche a Vybes già da qualche giorno. Il cantante ha scritto una bellissima lettera a Rebecca di Amici 2024, non una lettera d’amore, ma un biglietto in cui le confida di sentire che qualcosa dentro di lui sta cambiando e di trovarla molto bella. Lei, in camera con Sienna, inizia ad avere la tachicardia e ad emozionarsi dopo le splendide parole di Ilan e la collega esordisce con un: “Si è innamorato di te”. Come andrà a finire?

Speciale Amici, anticipazioni registrazione 28 ottobre/ Amoroso fa piangere Silvia Toffanin, Andreas spiazza

Amici 2024, Senza Cri chiede a Rebecca se ha voglia di baciare Ilan Muccino e lei risponde così

Nella famosa casa di Amici 2024 su Canale 5 si fanno largo nuove affinità. Si sa, dopo qualche tempo in cui i concorrenti si trovano all’interno del reality cominciano a scattare i primi amori e stavolta pare essere il caso di Rebecca e Ilan Muccino. Dopo aver letto il biglietto del cantante, la ballerina ha voluto rispondergli con un abbraccio e una lettera prima di dormire, e la reazione di Ilan è stata quella di mettersi subito le mani sulla faccia, come fosse confuso. I due si sono trovati poi a parlarsi il giorno dopo fuori in giardino e sono emerse tante cose, tra cui la paura di Rebecca sul giudizio del pubblico. “Ho tanta paura di quello che pensano fuori, lo sai“, dice a Ilan.

Amici 2024, Alessio litiga con la Celentano: "Mi rifiuto di fare il compito"/ Poi scoppia a piangere

Il cantante di Amici 2024, figlio del regista Gabriele Muccino, confessa di voler rispettare i suoi tempi, ma di non poter negare il sentimento che cresce sempre di più. Poi continua: “Però se questa cosa vuol dire stare così, mi fermo subito“. Rebecca pare bloccata, tanto che in cucina insieme a Senza Cri racconta di aver voglia di abbracciarlo e stare con lui, ma di non sentire la voglia di baciarlo e per questo si sente molto confusa. Come finirà tra Rebecca e Ilan Muccino? Saranno loro la nuova coppia di Amici 2024?