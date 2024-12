Amici 2024, anticipazioni registrazione 22 dicembre: nuove gare di canto e ballo

Oggi 20 dicembre si registra a Roma l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 2024 di quest’anno. Il talent di Maria De Filippi sta per andare in pausa e fare il suo ritorno a gennaio, dopo le festività natalizie, ma prima c’è spazio per una nuova puntata durante la quale andranno in scena nuove gare di canto e ballo e nuove sfide. Ricordiamo che in settimana tutta la classe è finita nel mirino di un provvedimento disciplinare causato dalle condizioni pessime in cui è tenuta la casetta in cui vivono gli allievi.

Nicolò e Federica sono innamorati ad Amici 2024?/ La ‘ship’ tra cena romantica e una promessa…

I ragazzi meno ordinati e collaborativi nelle pulizie sono stati puniti dai rispettivi professori. Zerbi e Anna Pettinelli, in particolare, hanno messo i propri allievi in sfida. Chi aveva già la maglia rossa, dovrà invece affrontarne due di sfide: una per la punizione e una per l’ultima posizione in classifica.

Sissi, malore durante l’evento Spotify Equal/ Cos'è successo e come sta l'ex allieva di Amici

Chi è in sfida dopo il provvedimento disciplinare ad Amici 2024

Gli allievi che dovranno affrontare le sfide per il provvedimento disciplinare sono: TrigNo, Vybes, Antonia, Nicolò e Ilan (doppia sfida). Sono poi in sfida anche Chiamamifaro e Alessio perché arrivati ultimi nelle rispettive classifiche durante l’ultimo pomeridiano. Infine c’è Teodora, la cui sfida è stata rimandata di alcune settimane per infortunio. Non è chiaro chi sosterrà la sfida, anche se, qualora fosse in grado di ballare, sarà sicuramente Teodora ad affrontare il suo destino. E, probabilmente, sarà così anche per Alessio e Chiamamifaro.

Caso pulizie ad Amici 2024: "Ecco la classifica dei peggiori"/ Redazione fa i nomi, Pettinelli interviene

Per i ragazzi che sono in sfida per provvedimento disciplinare ad Amici 2024, probabilmente bisognerà attendere le prossime settimane. Detto questo, nel corso della nuova puntata di Amici ci saranno nuove gare, giudicate da professionisti del settore esterni alla trasmissione.

Compiti, gare extra e liti tra professori

I ragazzi, nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 2024 dell’anno, saranno anche chiamati ad esibirsi in prove estemporanee di ballo e canto ma anche nei compiti a loro assegnati dai professori nel corso della settimana. Il che è prevedibile che scateni nuovi scontri tra gli agguerriti prof di canto e di ballo. Non resta che attendere le prossime ore per tutte le anticipazioni della puntata di domenica 22 dicembre.