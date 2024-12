Amici 2024, la redazione svela la classifica con i peggiori e migliori delle pulizie: tutti i nomi

Dopo il caos scaturito dal provvedimento disciplinare arrivato per gli allievi di Amici 2024 a causa delle pulizie in casetta, la redazione del programma ha deciso di fare chiarezza. Motivo per il quale, chi si occupa della supervisione dei ragazzi h24 ha stilato una classifica composta da tre fasce: coloro che sono più operativi nelle pulizie, coloro che aiutano mediamente e, in rosso, i meno collaborativi.

Dedè, chi è il nuovo concorrente di Amici 2024? "L'ha voluto Anna Pettinelli"/ Età e l'inedito "Periferia"

Nella prima fascia vengono confermati i nomi fatti anche nel corso della puntata domenicale di Amici 2024, ovvero: Chiara, Alessia, Dandy e Teodora. In fascia gialla, e dunque coloro che aiutano mediamente in casetta sono: Daniele, Angelica, Alessio, Ilan, Senza Cri, Nicolò e Francesca. Infine, i peggiori nelle pulizie e nell’ordine sono: TrigNO, Vybes, Luk3 e Antonia.

Jacopo Sol nuovo concorrente di Amici 2024, chi è? Scelto da Rudy Zerbi/ Sanremo e la canzone diventata hit

Anna Pettinelli interviene dopo la classifica e chiede un altro provvedimento

Il fatto di essere in una fascia media e ad essere l’unico, insieme ad Ilan, ad avere la maglia rossa della sfida per le pulizie, ha portato Nicolò a chiedere un incontro ad Anna Pettinelli, alla quale ha fatto presente il problema. L’obiettivo del cantante era di sperare nel ripensamento sulla sua sfida da parte della prof, invece Anna Pettinelli ha fatto il contrario, chiedendo che tutti coloro della fascia gialla e di quella rossa che non hanno avuto la maglia della sfida la ricevessero come provvedimento disciplinare. Il che ha sollevato nuovi malumori nei confronti di Nicolò che, sentendosi in colpa per l’accaduto, è crollato in lacrime. Dura Senza Cri, che di fronte al dispiacere di Nicolò ha infierito dicendogli: “Quando uno parla deve stare attento a cosa dice! Devi crescere!”