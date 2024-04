Amici 2024, Ayle e Lucia Ferrari sono fidanzati?/ La foto di coppia accende il gossip sul nuovo amore!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Ayle fa coppia fissa con Lucia Ferrari?

Ayle e Lucia Ferrari sono la nuova coppia per la quota amore di Amici 2024 di Maria De Filippi. O almeno questo é il gossip del momento, relativamente alla foto più virale e discussa via social di Amici 2024, su Instagram. Un nuovo post che immortala i due eliminati dal talent, Ayle e Lucia Ferrari, mentre si stringono in un caldo abbraccio tra loro.

La ballerina modern, ultima eliminata dalla competizione dei talenti di Amici, e il cantautore biondo primo tra gli eliminati al talent show di Maria De Filippi, si ritrovano quindi all’uscita di scena dal programma che li ha resi popolari in Italia. E intanto i due protagonisti dello scatto virale via Instagram non nasconderebbero di aver avviato una frequentazione intima , a partire dal percorso cominciato tra le mura della casetta di Amici 2024, che accoglie i talenti cantanti e ballerini. I due eliminati dalla competizione di Amici si ritrovano in una reunion social condivisa con il joint fandom attivo online, che esulta alla presa visione dei beniamini ritrovati in coppia. E in un tripudio di reazioni social c’é chi scommetterebbe tra gli utenti nel web che sia nato un nuovo amore tra Ayle e Lucia Ferrari, anche se non ufficializzato da parte dei diretti interessati.

Ayle e il bacio a Lucia Ferrari che desta il sospetto di un amore top secret nato ad Amici 2024

Nello scatto che oggetto dell’attenzione generale dei fan di Amici 2024 di Maria De Filippi, intanto, Ayle si rivolge a Lucia Ferrari con un bacio particolarmente intimo e passionale sulle guancia. Un gesto che potrebbe voler confermare l’amore tra i due talenti uscenti di Amici 2024 di Maria De Filippi. “Lei ha fatto la gatta morta con lui dall’inizio…”, commenta un messaggio social aggregante via Instagram.











