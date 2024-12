Dandy in crisi ad Amici 2024: “Forse non è il posto adatto a me”

Dandy si è classificato ultimo nella nuova gara di ballo di Amici 2024, finendo direttamente in sfida. L’allievo di Deborah Lettieri ha perciò avuto un momento di sconforto, certo che non riuscirà a superare la prova e che dovrà per questo abbandonare la scuola. Motivo per il quale, Dandy ha iniziato a riflettere sulla possibilità di interrompere prima il suo percorso.

“Forse non sono adatto a questo posto, facendo tutto un altro stile arrivo di meno alle persone. – ha detto il ballerino, sfogandosi con Nicolò – Non ho una gamba così, non ho linee e nulla di questo genere… Forse ci sono ballerini più adatti a questa scuola.”. Parole che sono state ascoltate anche dalla sua coach, che ha perciò chiesto al ragazzo un colloquio privato.

In sala prove, Deborah Lettieri ha allora incoraggiato Dandy a dare il tutto per tutto: “Io penso che tu possa diventare anche più versatile, anche i professionisti credono che tu abbia un potenziale altissimo ma ci devi credere anche tu.” Dandy ha allora spiegato quanto la danza sia importante per lui, soprattutto perché arriva da una realtà familiare difficile. “Sto cercando di ricordarmi ogni giorno che passo qua dentro perché ho iniziato a ballare, cerco di fissarmelo davanti agli occhi. Per me è stato tutto talmente naturale, sin da quando ero piccolo. Ho iniziato con mio cugino ballando per strada. Ho sempre iniziato come autodidatta, poi a 14 anni alcuni compagni d’avventura mi hanno spinto ad andare in questa scuola di danza urban. Da lì è iniziato il percorso vero e proprio.”

Un percorso che Dandy non ha però potuto ampliare: “I soldi sono sempre stati un problema nella mia vita. I miei genitori fanno davvero tanto per garantirmi cibo e un tetto sulla testa. A casa mia non è facile, siamo in cinque a vivere nella stessa stanza e spesso non dormivo… mia nonna stava male… Questo però ti dà parecchia forza, tanta.” ha concluso il ballerino.