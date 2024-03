Amici 2024, Giovanni Tesse conquista la maglia del serale/ É il nuovo Mattia Zenzola?

Amici 23 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse conquista la maglia di accesso al serale

Giovanni Tesse é il nuovo Mattia Zenzola, nel mezzo della competizione serale di Amici 2024? É il quesito che l’occhio pubblico si chiede, dal momento che il ballerino latinista é promosso alla fase serale del talent show di Maria De Filippi giunto all’edizione Amici 23. Mattia Zenzola é lo storico allievo di Raimondo Todaro vincitore assoluto e ballerino in corsa alla gara di Amici 22, la scorsa edizione del talent di Amici di Maria De Filippi, dopo il ritiro per un infortunio registrato ad Amici 21. E sulla scia del successo raggiunto da Mattia a colpi di assoli di latino e paso doble con le performance registrate ad Amici, c’é chi tra i telespettatori del talent attivi via social scommetterebbe che Giovanni abbia il potenziale per rivelarsi il nuovo Zenzola.

Amici 23, Ayle nel mirino di Lorella Cuccarini: "Forte emotività può fare scherzi al serale"/ La risposta

Intanto, come emerge nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Giovanni Tesse esulta per il conseguimento della maglia di accesso al serale. E in una chiamata telefonica con i cari, particolarmente emozionato si palesa il latinista di Amici 2024.

La sorpresa ad Amici 2024

“Ciao Giovanni– grida la madre dell’aitante latinista preso di mira in un clamoroso dietrofront da Alessandra Celentano e il ballerino fa sapere con fierezza – sono al serale…”. Da parte della famiglia regna sovrano il sentiment di orgoglio per il talento che conquista il riconoscimento tanto meritato, “solo cose positive ed é tutto meritato”. Per Giovanni Tesse il debutto alla fase serale di Amici 2024 é un’emozione incredibile, “sto tremando”. Ma la famiglia supporta da sempre il talento: “quanti sacrifici fai per il tuo obiettivo …goditela tutta …questa maglia é tutta per te !”. Ora Giovanni Tesse può indossare con orgoglio la maglia dorata tanto desiderata. Questo, dopo aver subito una sospensione in giudizio da parte di Raimondo Todaro, che ha meditato a lungo sulla chance dell’accesso al serale, prima di assegnare al latinista l’ambita maglia. Tuttavia Tesse potrebbe sostituirsi a Zenzola nel cuore del maestro Todaro, fino a rivelarsi il nuovo vincitore di Amici.

Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro tutti: "Nicholas debole, Sarah finta-lolita"/ L'attacco

Tutte le emozioni di Giovanni, in maglia dorata, al telefono con la sua famiglia! 🤩✨ #Amici23 pic.twitter.com/QbsrQer2zk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 14, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA