Amici 2024: Holden nel mirino di Anna Pettinelli, prima del serale/ “Un tronco in mezzo allo studio”

Il First class di canto in corsa ad Amici 2024, Holden, finisce nel mirino di Anna Pettinelli, mentre si attende il via alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Il cantautore reduce dal rilascio del nuovo singolo dal titolo Solo Stanotte, la prima proposta targata Amici 2024 per il volume di ascolti in riproduzione in streaming su Spotify Italia, diventa bersaglio facile della maestra di canto avversa, Anna Pettinelli. Accade alla formazione della terza squadra tra le tre squadre di talenti competitor alla attesa sfida del serale di Amici 2024, come emerge nel daytime del talent datato 14 marzo 2024 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Il j’accuse critico sul figliastro d’arte di Amici di Maria De Filippi

“Debole sull’interpretazione perché canta tutto uguale -esordisce nel pronto attacco sferrato contro il pupillo del collega talentscout rivale, Rudy Zerbi, la voce speaker di Rds-. Ha sempre quell’intonazione, è inespressivo, è un tronco in mezzo allo studio e non esprime nulla”. Insomma, Joseph Carta in arte Holden non avrebbe alcuna carta vincente per il via al serale di Amici 2024, lo show dei talenti cantanti e ballerini. Anche in fatto di staging, dal momento che in termini di presenza e partecipazione sul palco il figliastro di Laura Pausini, nonché figlio del marito musicista della cantante Paolo Carta, “Sul movimento è poca roba, ha l’occhio sbarrato e fa così”.

Un altro clamoroso attacco, non solo sul lato artistico ma anche sul personale ai danni del cantautore, dopo il j’accuse choc sull’aspetto caratteriale di Lorella Cuccarini, che riterrebbe il figliastro d’arte troppo timido per un palco come quello del serale di Amici 2024.

Ma le sorti di Holden saranno scritte solo agli appuntamenti TV e streaming della nuova fase del talent show. Il via alla messa in onda della fase serale di Amici 2024 é intanto previsto presumibilmente per la fine del mese di marzo 2024 corrente.













