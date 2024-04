Amici 2024: Lil Jolie e Gaia De Martino premiate da Marlú/ Il premio di merito alle eliminate

Amici 2024, Marlú premia le eliminate Lil Jolie e Gaia De Martino

Lil Jolie e Gaia De Martino sono le ultime nuove eliminate dalla competizione tra i talenti in corsa al serale di Amici 2024, ma sono al contempo premiate da Marlú. Il talent show giunto alla sua ventitreesima edizione, in occasione della nuova puntata serale in onda sulle reti TV e streaming il 20 aprile 2024 decreta le due nuove eliminate su votazioni espresse dai giudici preposti Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Un verdetto, con la decretazione dell’eliminata sostituta subentrata in gara Aurora Ranvestel concorrente unico insieme all’infortunata sostituita Gaia De Martino, che divide fortemente in queste ore l’opinione dell’occhio pubblico attivo via social. E la polemica in corso via social contesta in particolare l’uscita di scena di Lil Jolie, la cantautrice decretata eliminata schierata al ballottaggio contro Sarah Toscano, nonostante una convincente cover eseguita sulle note di Cercami di Renato Zero. Tanto che Lil é ora un trend via TikTok, tra gli highlights della puntata serale, il quinto appuntamento del sabato sera per l’esattezza di Amici 2024.

Amici 2024, Martina Giovannini: Walter Nudo l'anticipa vincitore/ "Riesce a tirarmi fuori emozioni e..."

E Marlú, brand che coopera in partnership con Amici di Maria De Filippi, rompe il silenzio via Instagram sulle due eliminate dal talent show, la ballerina allieva di Raimondo Todaro Gaia De Martino e la cantautrice allieva di Anna Pettinelli Lil Jolie, uscenti da Amici 2024.

Il premio di riconoscimento di merito ad Amici 2024

In particolare, in una coppia di post diramata via Instagram Marlú rende noto di aver inoltrato un invito alle due giovani al “keep streaming”, a continuare a inseguire il sogno di fare arte con la danza e il canto. Questo, porgendo alle due eliminate di Amici 2024 un premio di riconoscimento di merito al talento nel canto e ballo, rispettivamente a Lil Jolie e Gaia De Martino. Un cospicuo aiuto in valore economico pari a 7mila euro in gettoni d’oro, spendibili nella propria formazione artistica per il sogno di diventare professionisti nel settore del mondo dello spettacolo.

Amici 2024: Petit, Holden e Mida conquistano "Generazione zeta"/ La classifica di Spotify

© RIPRODUZIONE RISERVATA