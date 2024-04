Amici 2024: Martina Giovannini in crisi, si ritira?/ “Non ce la faccio, i giudici mi buttano giù…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Martina Giovannini finisce in crisi: la ballerina é in preda al peso dei giudizi

Martina Giovannini vive un momento di crisi, minacciando il ritiro nel mezzo della competizione tra i talenti in corsa al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Il momento burn-out trapela nel daytime di Amici in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 23 aprile 2024, quando la cantante allieva di Anna Pettinelli finisce in un mare di lacrime.

Il motivo alla base dello sconforto é presto spiegato dalla diretta interessata, che palesa di non capacitarsi delle critiche dei giudici adibiti alle votazioni del serale. L’allusione é in particolare alla giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.

I tre vip che formano la giuria di Amici 2024 di Maria De Filippi, così come da loro dichiarato alla quinta puntata serale di Amici 2024, non approvano in pieno il talento della cantante. Tanto da dichiarare a tratti “urlata” la performance di Martina effettuata in puntata.

Martina Giovannini é eliminata prima della semifinale di Amici?

“Non ce la faccio- lamenta in una reaction tra le lacrime Martina Giovannini, al pensiero di essere ormai in bilico, candidata all’eliminazione , visto il parere critico della giuria che l’appella in sintesi come una voce limitata alla sola grande estensione-… mi stanno portando sempre più giù …non riesco a risalire”, rimarca. Che Martina Giovannini sia prossima al ritiro ad Amici 2024 non si direbbe azzardato, quindi.

Anche se manca poco alla semifinale di Amici: “se ne sono andati i miei punti di forza…- ricorda gli amici eliminati al talent show nello sfogo la giovane- e mi sento l’unica in squadra …i giudizi mi abbattono sempre di più”. Insomma il rischio eliminazione sarebbe dietro l’angolo per Martina Giovannini, o almeno questo é il sentiment funesto della cantante a margine della quinta puntata serale che ha decretato Lil Jolie tra le eliminate…

