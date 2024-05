Amici 2024, Mida avvistato con Gaia De Martino a Napoli/ É ritorno di fiamma tra gli ex?

Mida e Gaia De Martino potrebbero essere tornati a frequentarsi, dopo la nascita e la fine della loro lovestory ad Amici 2024 di Maria De Filippi o almeno questo é il sospetto alimentato dalla curiosa segnalazione ripresa via social dalla blogger Deianira Marzano.

Mida e Gaia De Martino avvistati insieme, dopo Amici 2024

Tra una tappa e l’altra dell’instore tour del suo primo vero album Ep post Amici 2024, Mida si é concesso una sosta a Napoli, lasciandosi immortalare in una serie di scatti per le vie della città in particolare nei Quartieri spagnoli, con tanto di t-shirt blu dalla scritta “J’adore Napoli”. E proprio tra queste vie che spunta la segnalazione che riaccenderebbe il gossip “Deia, non so se ti può interessare ma due ore fa Gaia di Amici è andata a prendere Mida all’aeroporto di Napoli e sono saliti in macchina con altri due ragazzi”.

Insomma, sembra chiaro che i due ex fidanzati siano tornati a frequentarsi in pubblico ma per non è certo come siano effettivamente rimasti rapporti tra di loro. Nel frattempo, intanto, sul social X spopolano le esclusive immagini che ritraggono in video Gaia mentre si palesa alla Feltrinelli di Napoli, proprio durante l’instore tour napoletano di Mida. Chiaramente sta ai diretti interessati ex Amici confermare o sconfessare in tutto o in parte il sospetto generale che li vedrebbe tornati a formare una coppia da ex ricongiunti.

