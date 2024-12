Non è andata nel migliore dei modi la nuova sfida di ballo della scorsa settimana; per la terza volta consecutiva Teodora si ritrova catapultata in sfida ad Amici 2024 e con il peso di dover sostenere ancora per un’intera settimana l’ansia di poter dover dire addio al suo sogno più grande. Il brivido è stato questa volta ancora più incisivo dato che c’era il rischio che, laddove il volere della professoressa Alessandra Celentano avesse trovato l’accordo degli altri docente, Teodora avrebbe dovuto lasciare immediatamente il talent per via delle tre ultime posizioni accumulate. Così non è stato, ma per la ballerina non ci sarà alcun confronto e rischio eliminazione a dispetto della maglia rossa: Teodora non può fare la sfida, ma perchè?

Come segnalato già dalle anticipazioni dei giorni precedenti, Teodora non può fare la sfida ad Amici 2024; la maglia rossa pendente per un’intera settimana – la terza consecutiva – dovrà quindi attendere per il suo esito definitivo. Ma per quale motivo la ballerina non può sostenere la prova e dunque ‘slitta’ il rischio sostituzione?

Teodora non può fare la sfida ad Amici 2024: quando verrà recuperata?

Sul perchè Teodora non può fare la sfida ad Amici 2024 ci sono ancora poche informazioni che molto probabilmente saranno chiarite nel corso della diretta. La ballerina, nel corso delle prove che per l’appunto anticipano la contesa, ha accusato un problema fisico che a quanto pare pregiudica la possibilità che si esibisca per riprendersi la propria maglia e scongiurare nuovamente il rischio eliminazione. Le anticipazioni fanno riferimento solo ad un problema fisico ma non si hanno ancora notizie certe sulla natura della complicanza. Altrettanto poco si sa su quando potrà essere recuperata la sfida di Teodora; anche tale dubbio sarà sciolto nel corso della diretta.