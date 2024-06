Amici 2024, Sarah dimentica Holden con Mida, Isobel bacia Alessio Gaudino: sono fidanzati?/ Gossip infuocato

Amici 2024, Sarah Toscano e Mida sempre più vicini: ‘beccati’ insieme in discoteca

È gossip infuocato sugli allievi di Amici in queste ore al centro dei rumors ci sono finiti ben quattro ex allievi del talent di Maria De Filippi, ma andiamo con ordine. La vincitrice di quest’ultima edizione Sarah Toscano è stata beccata insieme a Mida ed i due sono apparsi in atteggiamenti molto complici. La cantante di Sexy Magica dopo aver smentito il presunto flirt con Holden (Joseph Carta), altro allievo della scuola, è stata paparazzata in discoteca insieme a Christian Mida. La serata è stata documentata sui social e subito ha fatto il giro del web.

Sarah e Mida hanno sempre sostenuto che tra di loro c’è una forte amicizia. In una recente intervista la vincitrice di Amici 2024 sul cantante ha confessato: “Mida, che nell’ultimo periodo in particolare mi è stato accanto. Mi ha capita tantissimo. Io e Christian abbiamo instaurato un bellissimo rapporto nella fase finale del nostro percorso ad Amici.” Ed in molti dopo le immagini dei due in discoteca si chiedono se in realtà non ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

E non è tutto perché sembra essere scoccata la scintilla anche tra altri due allievi di Amici. Non delle edizioni di quest’anno ma delle scorse, di chi si tratta? Di Isobel Kinnear ed Alessio Gaudino, entrambi nel cast di ballerini professionisti del talent. Nelle ultime ore, infatti, si è diffuso un video in cui la ballerina salta e abbraccia il collega i due si scambiano anche un bacio, la prospettiva non è perfetta ma sembra che si scambi un veloce bacio stampo. Inutile dire che nel giorno di poco si è acceso il gossip e già c’è chi assicura che Isobel Kinnear ed Alessio Gaudino siano fidanzati. Insomma i pettegolezzi attorno ai ragazzi Amici 2024 anche se per ora i diretti interessati tacciono. La ballerina, inoltre, è molto amica di Dustin Tylor, di recente si è ipotizzato che tra i due ci fosse un flirt invece si tratta solo di una splendida amicizia.

Bacio sì o bacio no tra Isobel e Alessio Gaudino? pic.twitter.com/a5kzj3JgsR — AMICI NEWS (@amicii_news) June 14, 2024













