Sarah e Holden, lui provoca lei glissa: “Ad Amici 23 stati vicino Marisol e Mida”/ “Devo ringraziarli”

Da settimane si susseguono rumor sul presunto flirt tra Holden e Sarah di Amici 2024 ma i diretti interessati hanno sempre smentito di essere fidanzati rivelando che tra di loro c’è solo una bella amicizia. Nel scorse ore, però, Joseph Carta, questo il nome all’anagrafe del cantante, è stato ospite del programma radiofonico SayWaad, ha parlato della sua musica e ha affrontato anche il tema gossip. Molti telespettatori, infatti, gli hanno fatto delle domande su Sarah Toscano a cui il giovane ha risposto con ironia lanciando una simpatica frecciata all’amica.

Nel dettaglio, Michele Wad Caporusso il conduttore del programma ha chiesto ad Holden: “Non ti chiedo niente su di lei, anche perché ti ho già chiesto tutto a microfoni spenti. Io so tutto…Domani viene Sarah, la prima domanda che farò a lei dimmela tu” ed questo punto Holden ha lanciato una provocazione alla giovane cantante: “Chi è l’artista, oltre te, che stimi di più della scuola di Amici. Vediamo che risponde” Nel frattempo però Sarah nelle interviste rilasciate recentemente spesso e volentieri glissa su Holden.

Sarah Toscano glissa su Holden: “Chi mi è stato più vicino nella scuola di Amici 2024? Marisol e Mida”

In molti sono convinti che tra i due talenti di Amici 2024 ci sia una storia d’amore segreta, che Holden e Sarah sono fidanzati ma non vogliono uscire allo scoperto. Entrambi hanno sempre categoricamente smentito che ci sia del tenero ma il gossip non si arresta. E nelle ultime interviste, forse soprattutto per spegnere il gossip, Sarah non cita mai Holden. L’ultimo esempio è un’intervista rilasciata in queste ore a CoomingSoon.it. La cantante alla domanda su a chi sente di dover dire grazie nel suo percorso ad Amici 2024 non ha fatto il nome di Holden: “A tutti i miei compagni, dal primo all’ultimo perché mi sono sempre stati vicini. Ringrazio Mari, che è stata la ragazza che mi ha capito di più, e Mida, che nell’ultimo periodo in particolare mi è stato accanto. Mi ha capita tantissimo. Io e Christian abbiamo instaurato un bellissimo rapporto nella fase finale del nostro percorso ad Amici. Un ringraziamento speciale voglio farlo anche alla mia compagna di classe, che è stata la prima a credere in me”











