Amici 2024, Dustin Taylor e Isobel Kinnear stanno insieme? Silenzio rotto sul gossip/ Indizi social e rumor

Amici 2024 è finito con la vittoria di Sarah Toscano ma le vicende degli allievi continuano ad appassionare il pubblico ed i tanti appassionati fan. E se da una parte c’è molta attenzione sul percorso artistico dei talenti dopo la scuola, dall’altra molta attenzione catalizzano anche le loro vicende private. All’interno del talent sono nate delle coppie, per esempio tra Petit e Marisol Castellanos, e del tenero sembra esserci anche tra i due ballerini Dustin Taylor e Isobel Kinnear. Il primo allievo di Alessandra Celentano e la seconda ex allieva oggi nel cast dei professionisti.

Dustin Taylor e Isobel Kinnear di Amici 2024 sono fidanzati? E questa la domanda che in molti si pongono dopo una serie di foto, video e storie postate da entrambi sui social in questi giorni che lasciano poco spazio ai dubbi. I due condividono spessissimo video, soprattutto su TikTok, in cui ballano e si divertono dimostrando complicità e sintonia. Poi si sono mostrati in un post tenerissimo, mano nella mano tra le storie Instagram di Dustin. Ed infine entrambi, si scambiano complimenti e cuori rossi sotto i rispettivi post. Insomma è nata una nuova coppia oppure si tratta di una bellissima amicizia.

E mentre spulciando sui social sembrerebbe che ci sia del tenero tra i due a smentire che Dustin ed Isobel stanno insieme è stato lo stesso ballerino. Ospite nella puntata di domenica scorsa di Verissimo, infatti, Dustin Taylor ha confessato di essere molto legato ad Isobel, entrambi vengono dall’Australia ed è stata proprio la Kinnear a spingerlo a partecipare ad Amici 2024. Tuttavia, tra di loro, almeno per il momento non c’è nessuna storia d’amore. “È la mia migliore amica. La conosco bene. Quando l’ho vista ad Amici, mi sono detto: perché no?” ha rivelato Dustin a Silvia Toffanin. E dunque, mentre i fan continuano a sognare una storia d’amore tra i due, Isobel e Dustin ribadiscono che tra loro c’è solo una grande amicizia.













