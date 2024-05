Amici 2024, Sarah “terza incomoda” tra Marisol e Petit?/ “Eravamo amiche, poi…”

L’ultima cena tra i concorrenti prima della semifinale di Amici 2024 vede Sarah Toscano lasciarsi scappare una frecciatina indirizzata a Petit, aprendo a un “triangolo” con Marisol Castellanos. L’occasione delle dichiarazioni pungenti rilasciate da Sarah é il rinnovato appuntamento del daytime di Amici.

Per l’occasione, la produzione stuzzica i concorrenti chiedendo ad ognuno “quale sia la compagnia tra i compagni d’avventura di cui non farebbe a meno per un viaggio su un’isola deserta”. A tale domanda Sarah Toscano esprime la sua preferenza per Marisol Castellanos e lancia la sua frecciatina a Petit ”Vabbè, siamo sempre state legate…-fa sapere la cantante ricordando i mesi di convivenza vissuti con la compagna di studio Marisol Castellanos, per poi menzionare pungente, Petit -abbiamo creato un bellissimo rapporto finché é arrivato Petit”.

Sarah spera in una ripresa dell’amicizia con Marisol Castellanos: la confessione ad Amici 2024

La cantante, non troppo velatamente, rimprovera a Petit di invadere in toto gli spazi e i tempi di Marisol, togliendo alle due, così, la chance di coltivare la loro amicizia. Sarah comunque non rinuncia al rapporto con Marisol ed è convinta che potrebbe ripartire non appena uscite dal Amici 2024: “fuori da qui continuerà sono sicura …”, garantisce la cantante, anche se dopo il talent show Petit potrebbe comunque rappresentare ancora un ostacolo.













