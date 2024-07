Ballerino esplosivo dell’edizione di Amici 2014, Vincenzo Durevole non si ferma e tra poco farà il suo ingresso a Temptation Island 2024, dove insegnerà ai fidanzati a ballare il latino. Ma chi è Vincenzo Durevole? Napoletano e ormai trentaduenne, è stato vincitore di una delle edizioni di Amici di Maria De Filippi più seguite in assoluto, vincendo così i 50.000 euro che erano stati messi in palio dal programma. Il “latinista”, come viene chiamato Vincenzo Durevole, non ha mai smesso di ballare e oggi insegna danza. Non solo, è pronto anche a sbarcare a Temptation Island per far imparare l’arte del latino-americano ai fidanzati e alle fidanzate.

Classe 1992, Vincenzo Durevole ha origini napoletane e si appassiona sin da piccolino al mondo della danza. i genitori lo hanno sempre supportato descrivendolo come un ragazzo talentuoso, ma questo si vede solo ascoltandolo: è diretto e sempre sincero. Come aveva chiarito in un’intervista, odia le persone false e il suo obiettivo è quello di perfezionarsi continuamente come ballerino, cosa che sta riuscendo a fare dato che si è realizzato a pieni titoli nel mondo della danza.

Vincenzo Durevole a Temptation Island 2024: fidanzati e fidanzate a lezione di ballo

Durante questa edizione di Temptation Island 2024, Vincenzo Durevole entrerà nel programma accompagnato da Filippo Bisciglia verso i due villaggi dei fidanzati e delle fidanzate. Ma attenzione, non sarà un tentatore e non entrerà in coppia: si esibirà per fare una lezione di latino-americano ai concorrenti di quest’anno, forse per creare un po’ di brio durante il corso delle ultime puntate.

Il 24 luglio 2024 andrà in onda la penultima puntata di Temptation Island 2024 mentre giovedì 25 ci sarà la finale, con l’esito delle coppie all’interno della trasmissione. Vincenzo Durevole terrà la sua lezione probabilmente durante la serata di mercoledì, in cui vedremo com’è finita tra le coppie di Temptation Island, in particolare tra Lino e Alessia, che si erano lasciati malissimo nell’ultimo falò. Per il resto, Raul e Martina, Siria e Matteo, Jenny e Tony, Gaia e Luca e Vittoria e Alex continueranno il loro percorso che è ormai giunto al termine.