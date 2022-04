Amici 21, Albe è il vincitore del canto? / Cosa dicono i bookmakers…

Amici 21, Albe tra i più quotati alla vittoria finale

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21, previsto per questo sabato 2 aprile 2022 su Canale 5, Albe passa al centro dell’attenzione mediatica in quanto indicato tra le posizioni più basse dalla piattaforma di quote scommesse Eurobet, tra i papabili vincitori del talent. La nota piattaforma di quotazioni vede, infatti, i bookmakers scommettere su Albe al secolo Alberto La Malfa a quota 36, dando quindi al pupillo di Anna Pettinello dello spacciato, in riferimento alla duplice chance di trionfo ad Amici 21, con il titolo di vincitore nella sezione canto e il titolo di vincitore assoluto, che possa superare anche i competitor ballerini per il montepremi in palio.

Secondo le note scommesse Eurobet, Amici 21 sarà vinto dalla cantante Sissi, quotata a 2.5, seguita poi da Luigi, Alex e LDA, quotati a 3.50 il primo e in un pari merito a 4 gli ultimi due.

Albe e il caso somiglianza con Sangiovanni, ad Amici 21

Nell’ultimo periodo Albe è al centro dell’attenzione mediatica per la somiglianza che intercorre tra lui e l’ormai ex Amici 20, Sangiovanni, rispetto al look dei capelli lunghi che rende molto somigliante il cantante di Millevoci rispetto al Sangiovanni degli esordi. Tuttavia, Sangiovanni ha di recente messo un punto alla questione sollevata dal web, che taccia Albe di mancare di originalità, dal momento che il primo ha dato un taglio ai suoi capelli, rasandoli a zero!

