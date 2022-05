Amici 21, Albe eliminato: ignorato dalla stampa e bocciato al televoto/ In finale per “errore”? È polemica!

Amici 21, Albe lascia per primo la finale come pronosticato dai bookmakers

La puntata della finale di Amici 21 viene trasmessa in data 15 maggio 2022 e in occasione della prima manche di sfida -che riguarda il circuito canto- si decreta la prima eliminazione. Si tratta di Albe (Alberto La Malfa), che non riesce a superare la prima manche di canto apertasi per la decretazione del vincitore della categoria canto. In occasione del girone canto, che lo vede contendersi un posto alla fase successiva con i competitor cantanti Alex, Luigi e Sissi, Albe esegue -tra le altre performance totally live – il suo ultimo singolo dal titolo Karma, che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate.

Che Karma possa confermarsi come la hit dell’estate 2022 in arrivo? Nel frattempo, non appena appresa la sua eliminazione dalla finale di Amici 21, Albe tieneo a ringraziare Maria De Filippi e il resto della produzione del format per averlo cambiato in positivo, rendendolo più responsabile, trasmettendogli quindi il valore del senso del dovere. A rincuorare il pupillo di Anna Pettinelli è la stessa maestra di canto, che riserva all’ormai ex allievo e sua scoperta delle parole d’elogio: “Ora che uscirai dalla scuola scoprirai il tuo successo e che la tua musica piace. Ma prima, però, dobbiamo darci un abbraccio, non lo abbiamo mai fatto”. Con l’uscita di scena di Albe, si concretizza quanto pronosticato dai bookmakers sui siti di scommesse Snai, Sisal e Planetwin, con il cantante di Millevoci che si classifica ultimo nell’ordine di arrivo della finale di Amici 21.

Albe si classifica ultimo alla finale di Amici 21: esplode la polemica

Nel frattempo l’eliminazione di Albe alla finale di Amici 21 -decretatasi per il 50% con i voti del pubblico e per il 50% con i voti delle giurie tecniche preposte- scatena tra le reazioni più disparate dei telespettatori nel web. Se da una parte c’è chi tra gli internauti è pronto a scommettere che per Albe l’uscita dal talent sia solo l’inizio di una lunga carriera discografica, dal momento che lui ha ricevuto una proposta per un contratto discografico da Warner Music, dall’altra c’è chi invece crede che il cantante di Millevoci (singolo certificato disco d’oro da FIMI) non sarebbe dovuto essere promosso in semifinale tra i 6 finalisti di Amici 21.

Inoltre, come emerge dal sentiment social sull’uscita di scena, il web solleva inoltre un’altra polemica a carico del talent, rispetto al fatto che al momento dell’eliminazione non sia stata dato abbastanza spazio ad Albe in un confronto con la sala-stampa presente in studio, a differenza di quanto accade poi all’eliminazione successiva di Sissi: alla cantante viene permesso di confrontarsi con i giornalisti accorsi al grand-final per la quota critica musicale e la conduttrice Maria De Filippi, in aggiunta, le offre la chance di bissare l’esibizione con il suo ultimo singolo. Un trattamento iniquo a detta dei contestatori web, dal momento che Albe viene “liquidato” in modo tempestivo e senza un’ultima performance in studio. Va detto, a onor del vero che, una volta incalzata da Maria De Filippi sull’eliminato Albe, la sala-stampa manifesta la volontà di non pronunciarsi, bocciando quindi il cantante alla finale. “C’è qualcuno a cui piace Albe e che intende esprimersi su di lui? … Non mi è chiaro se c’è qualcuno che voglia parlargli…”. E la replica dei giornalisti è il silenzio assordante. Tuttavia, va detto che Albe è il secondo allievo cantante di Amici 21 per il volume di ascolti complessivi conseguiti su Spotify Italia, dopo LDA. Staremo a vedere, quindi, cosa riserverà il destino al cantante di Millevoci.

