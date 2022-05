Amici 21, Albe sott’attacco per il nuovo album/ C’entra Sangiovanni?

Amici 21, Albe verso il rilascio del primo album: esplode la polemica su Sangiovanni

Mancano poche ore alla messa in onda della finale di Amici 21, attesa per il prossimo 15 maggio 2022 su Canale 5, e intanto spuntano in rete alcune indiscrezioni sul rilascio dei primi album dei cantanti che concorrono al grand final del talent, Luigi Stangis, Alessandro Rina in arte Alex, Sissi (Silvia Cesana) e Albe (Alberto La Malfa). Quest’ultimo, pupillo di Anna Pettinelli, è in queste ore nel mirino delle critiche del web per il rilascio del suo primo album in cantiere, eponimo, dal titolo Albe, una novità dell’industria musicale made in Italy che fa ora discutere. Il motivo? La cover dell’album, la cui pubblicazione avverrà il 17 giugno 2022 e di cui partono in queste ore i pre-orders, a detta dei detrattori del web avrebbe troppe somiglianze al confronto con il primo album rilasciato dal vincitore del circuito canto ad Amici 20, Sangiovanni.

Amici 21, Luigi e Alex pace per volere della casa discografica?/ Il retroscena

Tra i dettagli troppo simili al vaglio delle contestazioni web del momento, emersi tra gli album di debutto in musica di Albe e Sangiovanni, l’immagine di copertina che mette in luce le somiglianze fisiche intercorrenti tra il volto di Albe e quello che Sangiovanni presentava all’epoca del suo debutto ad Amici 20: occhi di ghiaccio, capello lungo, riccio e selvaggio. Ma non solo. Per i contestatori, Albe è tacciabile di “plagio” ai danni di Sangiovanni, dal momento che la cover del suo album presenta il titolo del disco con lo stesso font di quello usato per il primo album del cantante di Malibu.

Amici 21, Albe dice "grazie" a Teddy/ E commuove: "Non sapevo neanche il tuo nome..."

la scritta uguale sto piangendo pic.twitter.com/upkWu9QWpk — greta (@stirpedimatto) May 11, 2022

Alberto nel mirino del web: la finale di Amici 21 è vicina

“La scritta è uguale, sto piangendo”, commenta non a caso un utente via Twitter le somiglianze tra il primo disco di Albe e quello di Sangiovanni. Nel frattempo, Albe è in trepidante attesa di concorrere con gli altri finalisti per il montepremi finale di Amici 21. Tra gli altri finalisti figura, inoltre, la ballerina e sua fidanzata, Serena Carella, che oltre alla vittoria del montepremi finale ambisce anche alla vittoria del circuito ballo, insieme al competitor ballerino Michele Esposito.

Amici 21, classifica Spotify/ LDA sbaraglia la concorrenza, sfida tra Luigi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA