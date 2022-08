Amici 21, Alex Wyse ripensa a Cosmary Fasanelli?/ Un dettaglio sconvolge i fan…

Alex Wyse fa una dedica a Cosmary Fasanelli, il gesto social

Alex Wyse entusiasma i fan. L’ex concorrente di Amici ha condiviso sui social uno scatto dedicato a Cosmary Fasanelli per il suo compleanno. Tra loro era nata una storia all’interno della scuola di Amici. Dopo la fine del talent però tra loro erano sorti dei problemi e così era arrivato l’annuncio della separazione ufficiale. Era stata proprio Cosmary ad annunciare la rottura: “Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora voglio concentrarmi su quello”.

In questi giorni la ballerina è finita al centro di una bufera mediatica in quanto è stata avvistata in compagnia di Nunzio Stancampiano. Alex Wyse ha smesso di seguire entrambi sui social. Nelle scorse ore però è emerso un dettaglio interessante. Lo scorso 26 agosto Cosmary ha festeggiato il compleanno e per l’occasione Alex ha postato un cuore rosso. In molti hanno pensato che potesse essere rivolto proprio alla ballerina. Chissà come ci sarà rimasto male Alex nel sapere che Cosmary ha voltato pagina insieme a Nunzio, anche lui ex concorrente di Amici.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano stanno insieme. Complice l’ultima edizione di Battiti Live, i due ballerini si sono molto avvicinati nel corso dell’estate. Nelle scorse ore si erano susseguite delle indiscrezioni sul fatto che i due avessero una frequentazione. Ora un utente ha confermato il gossip pubblicando delle foto che non lasciano spazio a dubbi. Negli scatti si vede Cosmary camminare insieme a Nunzio mano nella mano. I due sono stati avvistati in Puglia. Dopo la storia con Alex Wyse, Cosmary sembra aver ritrovato la serenità accanto a Nunzio. Stando al gossip sembra che i due abbiano fatto di tutto per tenere nascosta la loro relazione. Nunzio avrebbe addirittura chiesto ai suoi amici di non scattare delle foto durante le serate trascorse in compagnia di Cosmary proprio per non alimentare il gossip.

Secondo il sito Webboh, I due ragazzi avrebbero trascorso una vacanza romantica a Taormina e poi sarebbero avvenute le presentazioni ufficiali in famiglia. Infatti durante una serata ai giardini di Naxos, i genitori di Nunzio erano presenti e avrebbero conosciuto meglio Cosmary che con il figlio ha condiviso l’esperienza del talent. In molti ritengono che Cosmary avesse tradito Alex Wyse ipotizzando così che la relazione con Nunzio fosse iniziata proprio mentre i due stavano ancora insieme.











