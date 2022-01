Amici 21/ Anticipazioni e diretta 11 gennaio: Paily prende il posto di Elena?

Finite le vacanze, per i ragazzi della scuola di Amici 21 è tempo di tornare tra i banchi e ad impegnarsi costantemente. Il serale, d’altronde, è ormai alle porte e per i professori è arrivato anche il momento di rivedere i propri ragazzi ed è quello che ha deciso di fare Rudy Zerbi. Il coach ha forti dubbi su Elena e ha deciso di mettere la sua permanenza nella scuola a rischio.

Davide Mengacci, padre Zerbi/ "Ho passato momenti di rabbia, ma l’ho perdonato"

“Qualche dubbio ce l’ho, ho visto una ragazza che mi ha incuriosito. Io voglio prendermi questa settimana per vederle entrambe, ci sono diverse possibilità e vorrei lasciarle aperte tutte.” La ragazza in questione si chiama Paily ed entra in casetta per una settimana durante la quale sarà costantemente messa a confronto con Elena. Il primo di questi confronti arriva subito dopo la puntata.

Rudy Zerbi e Todaro, siparietto su Francesca Tocca ad Amici 2021/ "Sono un uomo..."

Amici 21, Elena e Paily a confronto: chi resterà nella scuola?

Nella puntata del daytime dell’11 gennaio 2022, Rudy Zerbi si collega con la sala prova dove ad attenderlo ci sono Elena e Paily. A loro dice: “Questi saranno giorni decisivi per voi: potrei decidere di sostituire Elena con Paily, potrei eliminarvi entrambe, tenere solo Elena… Sono rimasto anche molto molto colpito dallo sfidante di Sissi, Mede. Solo a voi due spetta il merito o demerito di quello che accadrà.” Solo nei prossimi giorni sapremo come si evolverà la situazione. Intanto nella scuola fa il suo ingresso ufficiale anche Alice, la ballerina voluta da tutti e tre i professori. La ragazza deve scegliere con chi iniziare il suo percorso tra i tre.

LEGGI ANCHE:

LDA, ancora guai per Luca D'Alessio ad Amici 21/ Zerbi: "Deluso! Vai in sfida senza…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA