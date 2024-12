Una scena ha gelato il pubblico di Amici 2024, che ogni giorno segue assiduamente il talent senza perdersi un minuto di quello che succede nella famosa scuola di Maria De Filippi. I protagonisti sono stati Ilan Muccino, concorrente di questa edizione, e Rudy Zerbi, ormai storico professore della categoria cantanti. Secondo i fan, quello che è successo è un gesto “scandaloso” che nessuno si aspettava. Come sappiamo Zerbi è una figura piuttosto severa del programma, ma chi lo avrebbe mai detto che si sarebbe spinto fino a questi livelli?

Ormai da anni lo conosciamo per avere delle regole rigidissime e non perdonare quasi nulla ai cantanti, e così è stato anche per Ilan Muccino, il quale si è trovato a vivere una lezione decisamente particolare. Se per Rudy Zerbi i ragazzi vanno “forgiati” e messi alla prova il più possibile per maturare in fretta come artisti, è anche vero che la tecnica da lui utilizzata nelle ultime ore è sembrata a molti fuori luogo. Andiamo a scoprire cos’è successo ad Amici 2024 con Ilan Muccino.

“Se dico che mi ha fatto piacere mento”, Ilan Muccino parla dopo il gesto assurdo di Rudy Zerbi ad Amici 2024

Lo avrebbe fatto per “sbloccarlo”, secondo molti. Eppure il gesto di Rudy Zerbi ha fatto discutere e non poco i telespettatori che a casa si sono trovati di fronte ad una scena inaspettata e imbarazzante. Quando Ilan Muccino è andato dal professore per parlare delle sue insicurezze, Rudy Zerbi ha esordito con: “Così non va, spogliati“. Il cantante è rimasto senza parole e si è tolto la felpa per cantare di fronte al coach, intimidito dalla particolare richiesta. Dopo aver tolto la maglietta, Rudy Zerbi gli ha chiesto di cantare di nuovo ma questa volta togliendosi anche la maglietta.

“Dico davvero, togliti la maglietta. Stai nudo così e canta”, ha detto Rudy Zerbi. Il cantante ha iniziato la performance senza la maglietta mentre il professore gli ha afferrato il polso e lo ha portato vicino a sè. “Se dico che mi ha fatto piacere mento, ma se dico che sto bene è vero” ha detto poi Ilan Muccino alla produzione, mentre i fan da casa sono indignati dalla scena e considerano il metodo di insegnamento di Rudy Zerbi totalmente inappropriato e al limite della decenza.