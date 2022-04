Amici 21, chi sarà il vincitore?/ Bookmakers: sfida tra LDA e Alex, Luigi, Sissi e…

Amici 21, si avvicina la finale del talent di Maria De Filippi

Si avvicina il quarto serale di Amici 21 condotto e prodotto da Maria De Filippi, che è atteso per il prossimo 9 aprile 2022 su Canale 5, e nel frattempo si fa sempre più vicino anche il 9° serale, quello della finale, che decreterà i due vincitori, uno del circuito canto e e l’altro per il ballo, unitamente al nome del vincitore assoluto del talent. I bookmakers danno, ora, il via alle prime scommesse sul nome del vincitore assoluto dello show targato Mediaset, che vengono indicate dalla piattaforma adibita alle stesse, Eurobet, che prevede a grande sorpresa la vittoria non schiacciante di un rappresentante del canto, o meglio una cantante, nell’ipotesi scommessa dai più – tra i bookmakers indicati -di un quasi testa a testa tra più cantanti. A vincere Amici 21, secondo la classifica che si delinea circa le quote lanciate dagli scommettitori Eurobet sul vincitore finale, sarebbe quindi la pupilla di Lorella Cuccarini, Sissi al secolo Silvia Cesana, quotata a 2.5, che è poi seguita al secondo posto dal pupillo di Rudy Zerbi, Luigi Stragis, quotato a 3.50. Al terzo podio sono appaiati i pupilli di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, rispettivamente LDA e Alex, quotati a 4.0. Fuori dal podio, al quarto posto si piazza la pupilla di Lorella Cuccarini, Aisha Maryam, quotata a 13.

Nella classifica dei concorrenti di Amici 21 circa le quote di scommesse sul favorito alla vittoria finale del talent, solo al quinto posto troviamo il primo tra gli esponenti del ballo, si tratta della pupilla di Raimondo Todaro, Serena Carella, che si assesta quotata a 16.

Serena Carella vincitrice della danza, ad Amici 21?

Secondo la classifica Eurobet, sul papabile vincitore di Amici 21, quindi, sulla base delle scommesse dei bookmakers vi è un’alta percentuale di probabilità che a vincere il talent sia alla fine un cantante. E se Sissi potrebbe aggiudicarsi la vittoria del canto così come la vittoria finale dello show e il montepremi, Serena invece potrebbe trionfare nella sezione danza. Al sesto posto in classifica -rispetto al titolo di papabile vincitore di Amici 21, figurano i ballerini pupilli di Veronica Peparini, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Dario Schirone, Michele Esposito e Nunzio Stancampiano, quotati a 21. Settimo posto per la ballerina pupilla di Alessandra Celentano, Carola Puddu, quotata a 31. A seguire, all’ottavo posto si classificano Albe al secolo Alberto La Malfa e Crytical al secolo Francesco Paone, entrambi pupilli di Anna Pettinelli, quotati a 41.

Chi sarà a trionfare ad Amici 21? Staremo a vedere se le ultime scommesse dei bookmakers si riveleranno veritiere.

