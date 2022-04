Amici 21, Cuccarini ‘salva’ Sissi “no a guanto Pettinelli”/ L’errore di Rudy con LDA

Amici 21, Lorella Cuccarini replica al guanto sulle barre di Anna Pettinelli: Sissi trema

Alla viglia del settimo serale di Amici 21, atteso per il 30 aprile 2022 su Canale 5, Lorella Cuccarini viene convocata per la prima volta dalla pupilla Sissi (Silvia Cesana) in richiesta di aiuto rispetto alla decisione da prendere circa il guanto di sfida ricevuto da Anna Pettinelli. L’ardua prova chiama la cantante Sissi a mettersi in discussione come cantautrice, nella scrittura creativa delle barre da aggiungere al testo originale in una cover sulle note di Franco Califano. Il guanto vorrebbe vedere Sissi schierata contro Albe al settimo serale di Amici 21, nel canto, ma la cantante non crede di poterlo sostenere dal momento che non si è presentata al talent come autrice, ma propriamente come cantante. Sissi -come emerge nel daytime del talent in onda il 27 aprile 2022 su Canale 5- si riserva della facoltà di convenire una decisione sulla sfida -se accettare o meno il guanto- insieme alla mentore e in occasione della convocazione che la vede protagonista con Lorella Cuccarini, quest’ultima rassicura la pupilla.

“E’ arrivato il guanto di Anna, ci chiede di scrivere su Califano e non mi sento in grado di farlo, non ho questo talento, non riscriverei mai pezzi-culto, mi sembra di mancare di rispetto a chi fa l’autore di lavoro”, dichiara spaesata Sissi, che al guanto di sfida lanciato dalla Cuccarini a Luigi e LDA di canto su Elisa ha battuto quest’ultimi in coppia con Alex. Questo, tra le polemiche che ora tacciano la prova del sesto serale di iniquità. E la Cuccarini sembra non voler rischiare con Sissi, in seguito all’eliminazione di LDA avvenuta al termine del sesto serale, dove il pupillo di Rudy Zerbi aveva subito il guanto sul repertorio di una voce femminile del calibro di Elisa, in Se piovesse il tuo nome. Non a caso la Cuccarini anticipa a Sissi che non accetterà il guanto di sfida.

Lorella Cuccarini rifiuta la prova di Anna Pettinelli al settimo serale di Amici 21: c’entra LDA?

“Sissi, questo è un guanto è improponibile”, dichiara quindi Lorella Cuccarini alla sua pupilla Sissi, rassicurandola sul settimo serale a 3 manche di sfide, per poi aggiungere: “Non capisco perché ti arrivi un guanto così…”. Il triste epilogo della corsa di LDA, l’allievo di Rudy Zerbi uscito di scena da Amici 21 nonostante i bookmakers lo indicassero come uno dei candidati allievi della scuola alla vittoria del talent, sembra aver lasciato il segno. La Cuccarini rifiuta il guanto di canto che ritiene iniquo per preservare il talento di Sissi, cosa che Rudy Zerbi non ha fatto, mettendo a rischio il duetto Luigi e LDA su Elisa al sesto serale, nonostante si ritenesse iniqua la prova voluta dalla collega “più amata dagli italiani”.

“Io non sono entrata come cantautrice -fa poi eco all’insegnante, Sissi, che a differenza di LDA quindi si rifiuta di sostenere una prova che non la valorizzerebbe in quanto artista-. Mi metterebbe in imbarazzo”. E la Cuccarini anticipa, sferrando una frecciatina ad Anna Pettinelli ed Albe che sfidano il suo team: “Non preoccuparti Sissi, lo mandiamo indietro. E’ importante far capire che un interprete non debba sentirsi in dovere di fare cose, è come chiedere ad Albe fare pezzi di virtuosismi senza l’autotune…”. Insomma, Albe, disco d’oro con il singolo Millevoci, è tacciato di non cantare totally live e di ricorrere all’ausilio dell’autotune. Che possa replicare all’attacco, l’amico per la pelle di LDA?

