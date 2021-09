Amici 21, il cast dei ballerini professionisti/ Ritorni e novità: Giulia Stabile c’è!

La nuova edizione di Amici si anticipa. Amici 21 partirà infatti sabato 18 settembre su Canale 5 alle ore 14:10 per presentare i ragazzi che sono riusciti a conquistare un banco quest’anno. In attesa di scoprire i nuovi allievi e il cast dei professori al completo, il sito “Quello che tutti vogliono sapere” ha rivelato quello che è il cast dei ballerini professionisti.

Conferme ma anche nuovi arrivi quest’anno tra i danzatori di Amici. Partendo con i volti già noti, e dunque confermati, troviamo: Elena D’Amario, Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Torna inoltre l’ex allievo Andreas Muller che ritrova un altro degli ultimi ballerini aggiunti al cast, Spillo. Entrambi saranno i coreografi ed esecutori dello stile hip-hop e street.

Anche Giulia Stabile nel cast dei ballerini professionisti di Amici 21!

Nel cast dei ballerini professionisti di Amici 21, stando a quanto riporta la fonte, ritroviamo anche Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Marcello Sacchetta (che torna nelle vesti di coreografo) e Sebastian. Il pubblico di Amici è però curioso di scoprire se ci sarà qualche new entry nel cast, soprattutto se ci sarà qualche ballerino della scorsa edizione tra i protagonisti. A quanto pare, il desiderio di molti fan sarà esaudito, perché nel cast dei professionisti ci sarò anche Giulia Stabile. La ballerina vincitrice della scorsa edizione di Amici entra nel cast e sarà parte del programma per l’intera edizione. Non resta che vederla all’opera in questa nuova e bellissima veste.

