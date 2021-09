Amici 21, il primo speciale sarà registrato?/ Spunta il mistero sull’ultimo prof

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il promo ufficiale è già andato in onda, annunciando che la data di partenza è fissata per il 18 settembre. Si tratta di un ritorno alle origini per il talent di Canale 5 che, negli ultimi anni, è invece partito sempre tra fine ottobre e i primi di novembre. Quest’anno, invece, i tempi vengono notevolmente anticipati, favorendo uno sviluppo maggiore delle vicende della scuola. In attesa dello speciale che sabato 18 settembre presenterà al pubblico gli allievi della nuova edizione di Amici, sul web circola l’indiscrezione secondo la quale questa prima puntata sarà registrata. In particolare, la registrazione sarebbe attualmente fissata per mercoledì 15 settembre.

In realtà va detto che non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi preferisce registrare le puntate dello speciale del sabato piuttosto che andare in onda in diretta. Negli scorsi anni ha infatti spesso preferito questa formula, anche nel corso del serale, andando invece in onda in diretta solo per le puntate affidate al televoto, come la finale. Intanto sulla nuova edizione di Amici aleggia un altro mistero: da chi sarà composta la commissione di canto e ballo? Confermati nel cast ci sono, senza alcun dubbio, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Quasi certo il ritorno di Veronica Peparini e di Anna Pettinelli, mentre pare non ci sarà Arisa. Chi prenderà il suo posto? Qualora venisse confermata la presenza di Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la commissione di ballo per quella di canto.

