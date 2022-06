Amici 21, Luigi Strangis vittima di bullismo/ “Sono stato preso di mira perché…”

Luigi Strangis e i momenti difficili nella scuola di Amici: “Sono stati tanti…”

Luigi Strangis ha raccontato i momenti difficili vissuti nella scuola di Amici. Il vincitore di questa edizione del talent ha rivelato alcuni aspetti inediti del suo percorso nella scuola. Il cantante ha sottolineato di aver vissuto momenti di ansia a partire dalle sfide: “Sono stati tanti, a partire dalle sfide”. Luigi Strangis ha aggiunto di non aver vissuto ansia nella finale in quanto quel momento voleva solo divertirsi. L’artista ha riscosso molto successo con il brano “Tondo” scritto da Enrico Nigiotti. Nel testo si parla di un ragazzo bullizzato per via del suo peso. Un testo che lui ha preso e fatto suo visto che anche lui è stato vittima di bullismo: “Anche se marginalmente anche io sono stato preso di mira perché diabetico”. Nel corso dell’avventura ad Amici, Luigi è apparso sempre controllato spiegando di dover gestire le emozioni per non sentirsi male.

Dopo questo percorso però Luigi ha capito di doversi lasciare andare di più e ha ammesso: “Sono abbastanza razionale, cerco di capire cosa sta succedendo. Ma ad Amici ho imparato a vivermi le emozioni senza nascondermi. Prima cercavo di nasconderle, ma ho capito che fa più male che bene”. A differenza degli altri allievi di Amici, Luigi ha deciso di affidarsi alla 21co casa discografica fondata dagli ex allievi Giordana Angi e Briga insieme a Gabriele Costanzo, figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Il giovane artista ha svelato il motivo di questa scelta: “Ho scelto questa casa discografica per restare in famiglia. Dopo 8 mesi di lavoro so che posso fidarmi”.

Luigi Strangis potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo assieme ad Alex Wyse. Secondo le ultime indiscrezioni pare che Amadeus abbia puntato i due giovani per un duetto assieme. Luigi e Alex sono stati tra i protagonisti più amati e apprezzati del talent di Canale 5. Il portale Quellochetuttivoglionosapere ha riportato l’indiscrezione: “Si vocifera che Amadeus abbia messo gli occhi su Alex Wyse e Luigi Strangis per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia inerente la possibile partecipazione di Luigi era già stata palesata un po’ di settimane fa. In queste ore, però, ci sono stati degli aggiornamenti. Il fatto che Wyse e Strangis facciano parte della stessa casa discografica, ovvero, la 21co presieduta da Giordana Angi e Mattia Briga, sta facendo avanzare l’ipotesi di una possibile partecipazione di entrambi a Sanremo 2023. I due, infatti, potrebbero prendere parte alla competizione canora più attesa dell’anno formando un duetto e portando, di conseguenza, una sola canzone scritta e cantata da entrambi”. Una partecipazione quella di Luigi Strangis e Alex Wyse ce potrebbe costituire un unicum considerando che nella storia di Sanremo nessun concorrente di talent aveva mai partecipato in coppia con un collega.

